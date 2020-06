Jedet: "Quise ser actriz porque pensaba que era la cura para no morir"

Su activismo LGTBI en YouTube dio a conocer la faceta más reivindicada de Jedet Sánchez, sus letras le permitieron contar su historia y sus libros, su dolor. En cambio, es la interpretación la que siempre ha acompañado sus sueños y desvelos: "Quise ser actriz porque pensaba que era la cura para no morir", ha declarado a Efe.

El miedo a morir ha sido una constante en la vida de Jedet, una artista multidisciplinar de la que es difícil no haber oído hablar dada su proactividad en su canal de YouTube y redes sociales, sus colaboraciones musicales -entre ellas, con Fangoria-, sus libros o su vena interpretativa, destacando su reciente participación en 'Veneno'.

Jedet, de 27 años, ha concedido una entrevista con motivo de la publicación de su último libro, 'Efecto mariposa', y lo hace desde la timidez y la sensibilidad que a algunos se les pasa por alto: "Soy consciente de la imagen que tienen sobre mi algunas personas, una imagen más frívola, también por mi estética, pero soy una persona muy sensible y muy familiar".

PROCESO DE TRANSICIÓN

Reconoce también ser impaciente, algo que le ha llevado a tener unos deseos irrefrenables de terminar el rodaje de 'Veneno' que se vio afectado por la crisis del coronavirus y que retomará sus grabaciones en julio. "Teníamos que terminar de grabar la serie en abril", apunta la actriz, quien da vida a 'La Veneno' en su etapa de transición, la más desconocida para el gran público y que coincide (y eso es lo que está generando esas ganas de Jedet por terminar el proyecto) con su propio proceso de transición.

"A mí me queda una semana de rodaje. Estoy deseando terminarlo ya porque no puedo más. Mi cuerpo está un poco sintiendo que esto ya tenía que estar terminado", reconoce, a lo que añade: "Yo entraba en quirófano el 12 de mayo, pero el coronavirus dijo 'Tengo otros planes para ti'".

MIEDO A LA MUERTE

"Es como repetir curso", asegura la artista en relación a esta situación. Sin embargo, si hay algo que se ha repetido en la vida de Jedet es su angustia al pensar en la muerte, algo de lo que habla en 'Efecto mariposa' y que se convierte en una bella anécdota de cómo comenzó su amor por la interpretación: "Quise ser actriz porque pensaba que era la cura para no morir".

"El querer ser actriz me viene de mi miedo a la muerte. Mi mamá me dijo que las actrices y actores permanecen vivos en sus películas y como yo no quería morirme y tenía muchas pesadillas con la muerte, a los 6 años le dije que quería ser actriz", recuerda Jedet, a quien este último libro le ha servido para "cerrar" una etapa "muy dura" que, por otro lado, le ha convertido, en palabras de la artista, en la mujer que es hoy.

El miedo a morir y el sueño de aparecer en esas películas que convertían a sus actrices en inmortales llevaron a Jedet a estudiar teatro y arte dramático con el desasosiego, no obstante, de sentir que no encontraría su espacio: "Veía que no había lugar para alguien como yo en la industria. No iba a renunciar a ser yo, lo dejé y me dediqué a la hostelería".Fue la magia y la proyección de las redes sociales y su canal de YouTube las que le dieron el empujón definitivo para alzar la voz y lograr, a través de su papel de activista LGTBI, un importante hueco entre los 'influencers' más reconocidos de nuestro país.

"ES EL PROYECTO DE MI VIDA, ESTOY ENAMORADA DE LA SERIE"

Su libro 'Mi primer regalo' (2016), que hablaba de su primer desamor, ya había demostrado que Jedet no tenía pelos en la lengua, algo que se repitió en su primer proyecto audiovisual de la mano de su amiga Esty 'Soy una pringada' en la serie 'Flooxer' (2018).

"Ella había escrito el papel de Xadette y quería que yo lo hiciera. Ahí fue cuando volví a contactar con la nterpretación", desarrolla, "Me lo pasé muy bien, pero es que tampoco pensaba que estaba actuando o siendo actriz, estaba pasándomelo bien con mis amigos". "Ahí Los Javis me vieron y me dieron un papelito en 'Paquita Salas' (2019) que tenía tres frases. Les gustó y luego me ofrecieron 'Veneno'', resume la artista, a la que veremos en la serie original de Atresmedia Studios, a partir del tercer capítulo, para encarnar a Cristina Ortiz en su etapa de transición y descubrimiento sexual.

"Es el proyecto de mi vida. Es un regalo, estoy encantada, enamorada de la serie. Me siento respetada, hay tanta educación, tanto compromiso con la causa 'trans', que es muy guay", dice Jedet, que reconoce que el reto de esta interpretación es la propia serie: "El reto es que la serie no es una comedia, es realmente dura".

SUEÑA CON TRABAJAR CON ALMODOVAR

En cuanto a su futuro, Jedet reconoce que tiene "mono de volver al estudio y grabar música" y que no se pone objetivos concretos como actriz: "Me encantaría seguir actuando pero no lo voy a buscar". En sus sueños, en los que parece haberse disipado el miedo a la muerte, está trabajar con Pedro Almódovar, a quien agradece sus películas: "Mi sueño sería hacer una peli con Almodóvar. Yo haría de árbol o de papel higiénico para Almodóvar porque ese señor a mí, con sus películas, me cambió la vida. Le amo", concluye.