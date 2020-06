Jennifer Lopez ,'bateadora' de los New York Mets

A lo largo de su exitosa carrera, Jennifer Lopez ha demostrado que se atreve con todo: triunfa en la música, arrasa con sus explosivos bailes, ha protagonizado numerosos filmes, sus exuberantes estilismos crean tendencia y sus propuestas de moda y belleza se agotan en pocas horas.

La estrella del Bronx, que es una de las mujeres más poderosas de Hollywood, no deja de sorprender a sus seguidores. Pero la nueva aventura de JLo no tiene nada que ver con el espectáculo. Según 'New York Post', la artista está interesada en adquirir el New York Mets, el equipo de béisbol con sede en Queens, Nueva York.

La diva y su prometido, el famoso exjugador de béisbol Alex Rodríguez, quieren hacerse a toda costa con la franquicia, por la que podrían desembolsar ni más ni menos que 1.800 millones de euros.

Actualmente, la familia Wilpon es la propietaria de los Mets, aunque el pasado mes de diciembre anunció la venta de un 80% de las acciones del equipo por unos 2.400 millones de euros, pero este acuerdo no se llegó a cerrar.

El legendario equipo atraviesa una etapa complicada sumido en una profunda crisis, el deseo de la estrella es reflotar esta situación. El equipo tiene importantes pérdidas y depende de los ingresos de la televisión para afrontar el futuro. Más teniendo en cuenta que el club también ha sido golpeado por la crisis del Covid-19.

Además, según el citado diario, la pareja tiene la idea de reconstruir el Estadio Willets Point para que sea un lugar perfecto para disfrutar en familia, no solo durante los partidos. Según las fuentes consultadas por el citado diario estadounidense, la artista ha asegurado que su objetivo es convertirse en una propietaria activa y llevar adelante este proyecto. . Esto no es un proyecto de vanidad para ella, han manifestado. Ella y Álex aportarían el poder de las estrellas a esta franquicia.