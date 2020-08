JLo lanza una línea de cosméticos con su nombre

Jennifer Lopez se suma a la lista de famosas que tienen su propia línea de cosméticos y que tan buenos resultados le ha dado, por ejemplo, a la modelo y empresaria Kendal Jenner. La cantante y actriz se prepara para lanzar su línea de cosméticos JLo Beauty, y comienza a hacer campaña en las últimas publicaciones que ha hecho en su Instargram, donde ha mostrado un adelanto de sus productos en las últimas fotos que ha subido.

"El brillo del atardecer... #JLoBeaty llegará pronto", asegura la cantante neoyorquina junto a una foto en primer plano en la que aparece maquillada en tonos dorados y cobrizos, con unos labios en tono neutro. También lo hace mirándo al espejo en otra imagen.

Según la marca, que se registró el pasado diciembre en la oficina de patentes de EE.UU., JLo Beauty incluirá, además de maquillaje, productos hidratantes, de limpieza, jabones, geles, lociones, 'serum's y mascarillas. Jlo ya había avanzado hace dos años que estaba trabajando en la elaboración de una línea de estética durante un evento en el SoHo, en Nueva York.

View this post on Instagram Sunset glow... #JLoBeauty coming soon A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 23, 2020 at 5:49pm PDT

"Voy a sacar una línea de cuidados faciales. He estado trabajando en ello durante mucho tiempo porque no quiero lanzar cualquier cosa", dijo entonces la artista del Bronx, de 51 años. "Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo. Y no tiene nada que ver con jeringuillas", detalló Lopez, que ha sido noticia días atrás por que ha comprado de una mansión en Star Island, en Miami, junto a su prometido, el exjugador de beisbol Alex Rodriguez.

No es la primera vez que la cantante invierte en el mundo de la estética, puesto que además de colaborar con Inglot Cosmétics en una colección en 2018, ha lanzado más de 20 fragancias, entre ellas la exitosa Glow by JLo.