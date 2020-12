Joaquín Cortés espera su segundo hijo

Con una bonita imagen en blanco y negro en la que aparece Joaquín Cortés besando la tripa de su pareja, la psicóloga Mónica Moreno, mientras su hijo Romeo, de espaldas, presencia el bello instante, el bailarín ha anunciado que pronto darán la bienvenida a su segundo hijo.

"Tenemos el enorme placer de anunciar... QUE VOLVEMOS A SER PAPÁS!! Aun estamos en una nube... Y lo más mágico es que para esta increíble aventura nos ha querido acompañar @vogueportugal. Y no podemos estar más emocionados de dar esta noticia con ellos de la mano", ha escrito Cortés, que ha aclarado que no la habían anunciado antes porque "queríamos centrar toda la atención en el próximo concierto del 23 de Diciembre". "Algo que no ha sido posible porque las noticias vuelan...", ha confirmado el artista en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOAQUÍN CORTÉS (@joaquincortesworld)

"En esta preciosa imagen tenéis solo un pequeño avance. Ya que esto es tan solo una foto de familia tomada en el 'backstage' minutos de comenzar un maravilloso 'shooting'. Una imagen íntima e informal que nos hicieron, pero que habla por sí sola del momento tan bonito que estamos viviendo", ha explicado Cortés a 'Europa Press', asegurando que "teníamos tanto deseos de contároslo ya, que no hemos podido ni esperar a la edición de la revista. Y @vogueportugal ha tenido la amabilidad de permitirnos publicar este pequeño avance antes de que se edite la propia revista que saldrá a finales de año".

Un reportaje muy especial que el cordobés está convencido de "que nos os vais a quedar ninguno indiferentes. Son unas fotos espectaculares, especiales, pero sobre todo el primer 'shooting' de Romeo, con el que os vais a derretir... Ha sido una experiencia increíble. Y el príncipe se ha portado espectacular. No podemos estar más orgullosos de él... Y es por ello que le hemos querido hacer el mejor regalo de su vida, un nuevo miembro en la familia que le acompañará el resto de su vida... muchas gracias de antemano a tod@s vosotr@s por todo ese cariño que siempre nos dais. Estamos muy felices".

Por el momento el coreógrafo no ha desvelado ni el sexo del bebé ni tampoco cuándo está previsto que nazca el pequeño, que se llevará poco más de dos años con su hermano Romeo, el primer hijo de la pareja, que nació el 20 de octubre del 2018.