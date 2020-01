Joaquin Phoenix se sincera sobre la muerte de su hermano River

Joaquin Phoenix y su familia siempre han sido reticentes a hablar sobre la trágica muerte de su hermano mayor, el actor River Phoenix, muerto de una sobredosis en 1993, a la edad de 23 años, justo en la cima de su carrera. El programa '60 minutes' (CBS) llevaba años persiguiendo al intérprete que ahora aspira al Oscar al Mejor Actor por su papel en 'Joker', y finalmente la conversación se ha producido. Fue el pasado domingo, con el periodista Anderson Cooper.

Joaquin Phoenix le abrió las puertas de su casa y se sinceró como nunca lo había hecho sobre lo ocurrido aquella noche en el club propiedad de Johnny Depp The Viper Room, en West Hollywood. Él tenía 19 años y vio cómo su hermano moría a las puertas del bar, preso de las convulsiones sobre la acera de la calle. Joaquin fue el que le había insitido a su hermano para que salieran esa noche.

Al día siguiente de la muerte del joven Indy ('Indiana Jones y la última cruzada') y de Mike Waters, el joven homosexual con narcolepsia que interpretó magistralmente en 'Mi Idaho privado', el club se convirtió en un santuario de peregrinación para los miles de fans dolientes por el joven ídolo. El mundo entero lloró la muerte de River Phoenix.

IMPOSIBILIDAD DE DUELO

Sin embargo su hermano, que se hizo actor por River, no podía. En la entrevista con Cooper, Joaquin Phoenix admite que la cobertura mediática del fallecimiento de su hermano "impidió el proceso de duelo". "Durante ese tiempo en el que eres más vulnerable, hay helicópteros volando, personas que intentan colarse en tu casa (...). Ciertamente, a mí me impedía el proceso de duelo", recuerda el actor.

Sus otros hermanos, Rain, Liberty y Summer también han tratado de abrirse camino en el mundo de la actuación, pero solo Joaquin ha llegado a la cima (acaba de ganar el Globo de Oro por el 'Joker'). River ya se lo dijo: "Vas a ser un actor y serás más conocido que yo", recuerda ahora Joaquin.

"Estábamos tan alejados del mundo del entretenimiento. No vimos programas de entretenimiento. No teníamos las revistas de entretenimiento en nuestra casa", relata durante la entrevista Joaquín, que ahora tiene 45 años. "¿Sabes, River fue un actor y una estrella de cine realmente importante y realmente no lo sabíamos", asegura.

La presencia de River aún está presente en la familia, incluso después de tanto tiempo. "Siento que prácticamente en todas las películas que he hecho ha habido una conexión con River de alguna forma", confiesa en el programa. "Y creo que todos hemos sentido su presencia y orientación en nuestras vidas de muchas maneras", remacha.

La madre de Joaquín, Heart, también aparece en el mismo programa, y recuerda a su hijo desaparecido: "El proceso de duelo ocurre de la nada (...). Ya sabes, estás conduciendo y, de repente, lo sientes. Y lo agradeces".