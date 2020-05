Johnny Depp demanda a 'The Sun' por escuchas ilegales

Johnny Depp ha abierto un nuevo frente judicial a las muchas batallas que ya ha peleado en su vida privada y profesional. En esta ocasión el actor estadounidense (56 años) se enfrenta a un viejo contrincante y un peso pesado en estas peleas, el tabloide británico The Sun.

Según el medio The Blast, el interprete de Piratas del Caribe acusa a The Sun de haber hackeado su teléfono entre los años 1996 y 2010 y de haber obtenido así información privada y confidencial. De esta manera el actor ha enviado una carta de aviso a News Group Newspapers, una subsidiaria británica de News Corp., propiedad del magnate australiano de los medios de comunicación Rupert Murdoch, propietario del diario del Reino Unido. De momento la publicación, acostumbrada a pagar indemnizaciones millonarias por demandas similares, no se ha pronunciado al respecto.

En su alegación, Depp asegura que The Sun hizo un "mal uso de la información privada, incluida la intercepción ilegal de mensajes de correo y de voz y de recopilación ilegal de datos". Entre las revelaciones que el tabloide publicó utilizando estos métodos ilegales están la enfermedad de su hija Lily-Rose Depp, así como los embarazos de su entonces pareja Vanessa Paradis.

En la demanda se alega que el periódico solía citar como fuente a "los amigos del actor" para dar a conocer la noticia, cuando en realidad la información se obtenía a través de las escuchas ilegales de su teléfono. El actor afirma que la investigación que ha destapado el espionaje le ha hecho revivir la «ira e impotencia» que sintió hace más de 10 años y exige a la empresa mediática que admita su culpa y pide a la a la Justicia que ordene la suspensión de cualquier práctica de espionaje en su contra.

Bufete de prestigio

El actor está convencido de ganar el pleito porque "este caso no se trata de dinero, se trata de principios", pero para asegurarse el golpe Depp ha contratado al bufete del abogado David Sherbone, quien también trabajó con la princesa Diana de Gales, Tony Blair, Donald Tump y su esposa Melania, Paul McCartney, Elton John, Amy Winehouse, los Beckham, Meghan Markle y el príncipe Harry, contra el también periódico británico The Mail on Sunday por invasión de la privacidad y violación de la protección de datos, entre otros delitos. Toda una garantía de KO técnico.