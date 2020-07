Johnny Depp: "No pegué a Heard"

Johnny Depp negó este miércoles en el Tribunal Superior de Londres, haber abofeteado a su exmujer Amber Heard después de que él se enojó porque ella se había burlado de él por uno de sus tatuajes.

Al presentar pruebas en el segundo día del juicio por difamación contra el tabloide británico 'The sun', el abogado del periódico, Sasha Wass, le preguntó al actor sobre un incidente en la casa de Heard en marzo del 2013 cuando "se cayó del coche" y alegó que la había golpeado.

El letrado explicó que Depp, que había comenzado a beber nuevamente después de meses de haberlo dejado, se enojó cuando Heard se rió de uno de sus tatuajes "Winona para siempre", en referencia a su exnovia, la actriz Winona Ryder. Luego la abofeteó tres veces porque inicialmente no había reaccionado, dijo Wass. "Ese no es el caso, eso es falso. No pegué a Heard", respondió Depp, que añadió: "No recuerdo ninguna discusión sobre mis tatuajes".

"ATAQUES DE IRA"

Depp demandó al editor de 'The Sun', News Group Newspapers, y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo que escribió en el que calificó al actor de "golpeador de esposas", según las acusaciones de su exmujer. El periódico dice que su versión es cierta y que Heard, de 34 años, asegura que Depp la golpeó, abofeteó y pateó durante violentos ataques de ira, provocados por los celos y alimentados por el alcohol y las drogas, lo que la hizo temer por su vida.

En su declaración ante el tribunal, Depp, de 57 años, acusó a Heard, quien también asistió al juicio, de mentir, diciendo que lo había atacado, cortándole el dedo con una lata y alegó que su exmujer y una de sus amigas defecaron en su cama, y la culpó también de tener relaciones con el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el actor James Franco.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal se encontraba una descripción detallada del consumo excesivo de alcohol y drogas de Depp, y el actor afirmó que había probado "todas las drogas conocidas por el hombre" y contó que le había introducido a su hija de 13 años a la marihuana, diciendo que quería asegurarse de que la droga fuera de buena calidad y que estuviera en un ambiente seguro cuando la probó, y que el cantante Elton John lo había ayudado a tratar sus adicciones.