Juan Darthés: 'Ella se me insinuó y le dije que no'

Apenas 48 horas después de hacerse pública la acusación de la actriz Thelma Fardín de que su compañero de reparto en la obra 'Patito Feo', Juan Darthés, la violó cuando era menor de edad, el actor argentino ha respondido, no solo negándolo todo, sino asegurando que fue ella la que intentó violarlo.

Según Darthés, él "nunca" violó ni acosó "a nadie", y que fue ella quien se le "insinuó" y él le dijo "que no". "Ella se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije 'no, qué te pasa?'", aseguró Darthés en una entrevista en exclusiva para el canal de televisión argentino A24.

"Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", añadió, y reiteró que nunca violó ni acosó "a nadie".

El pasado martes, 11 de diciembre, la actriz argentina, de 26 años, hizo publica su denuncia en una conferencia de prensa convocada por el colectivo Actrices Argentinas (con 400 profesionales del sector en sus filas). Según señaló Fardín, Darthés la violó durante una de las giras del programa infantil 'Patito Feo' (Disney Channel) en el 2009, en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años.

"Mi verdad"

"Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa ahora es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa", aseguró Darthés. El intérprete de diferentes series infantiles de televisión ya fue acusado por supuesto abuso por la actriz Calu Rivero, y tras ella se sumaron las también actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.

El actor publicó pocas horas después de la conferencia un tuit en el que se defendió de las acusaciones. "No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.

El hecho ha conmocionado al país sudamericano y los medios de comunicación locales están ahondando en un asunto que, según las actrices, no ha hecho sino empezar y puede convertirse en el 'me too' argentino, en alusión al escándalo iniciado en Hollywood en el 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de multitud de mujeres de la industria del cine.