Judi Dench no se jubila

A Jane Fonda le ha metido un gol sin quererlo otra actriz desde el otro lado del charco. Alguien que como ella sigue en activo a sus 85 años. Hablamos de la británica Judi Dench, que desde ahora ostenta también el título de actriz más longeva en aparecer en la portada de la revista 'Vogue', en este caso en la edición británica. (Jane Fonda lo hizo el año pasado, con 81)

Con un vestido de seda rosa de Dolce&Gabbana y exhibiendo a cámara su mirada azul, su pelo blanco y sus arrugas -la sesión de fotos se raalizó antes del confinamiento-, la actriz asegura que la palabra jubilación no entra en sus planes inmediatos. No, no uses esa palabra. No en esta casa, aquí no, responde en la entrevista, realizada telemáticamente desde su retiro campestre de Surrey, donde, tras quedar viuda, vive rodeada de jardines con su pareja, David Mills, un ambientalista de 77 años.

Hace cuatro años, Dench se tatuó el lema 'Carpe diem' en la muñeca -un regalo de su hija- y parece seguir fiel a esta máxima. No pienso en la edad, no me gusta, no quiero. Dicen que la edad es una cuestión de actitud, pues eso, asegura esta actriz que se curtió en los teatros interpretando a Shakespeare y con un más que extenso currículo en el cine, donde consiguió el Oscar a mejor actriz de reparto por 'Shakespaere in love' (1999), aunque ha estado nominada hasta en siete ocasiones, con títulos como 'Philomena' o 'Iris'. De su última aparición, la fallida versión cinematográfica de 'Cats', el musical de Andrew Lloyd Webber, no guarda muy buen recuerdo: La capa que me pusieron encima era como tener cinco zorros fornicando en mi espalda, comentó con socarronería.

Amabilidad con las personas mayores solas

Más allá de recordar la muchas alfombras rojas que ha recorrido y de los proyectos en el aire, ahora que la industria cinematográfica está paralizada, Dench aborda el golpe que esta pandemia ha supuesto, sobre todo en las personas mayores como ella y en un país también tan tocado como Reino Unido. Espero que de esta situación terrible aprendamos todos. Estoy segura de que me siento como mucha gente. Estos tiempos sin precedentes son bastante difíciles de comprender, asegura.

Su preocupación se centra sobre todo en quien lo está viviendo en soledad. Lo bueno de todo esto es que ha hecho que las personas sean conscientes de la situación de otros que están completamente solos. Si de esto surge una gran amabilidad por parte de todos, eso será una ventaja, añade.

18 famosos le preguntan

Junto a la entrevista, 'Vogue' ha publicado un vídeo en el que 18 famosos le lanzan también una pregunta, entre ellos el cantante Sam Smith, Naomi Scott y Charlize Theron, el rapero Stormzy, la modelo Kate Moss y los actores Ian McKellen y Daniel Craig, este último con el que ha compartido varios rodajes de la franquicia James Bond en los que ella interpretaba a M, la jefa del servicio de inteligencia británico, el M16 (hizo ese papel del 1995 al 2012). Una de las cosas que asegura es que le encanta "beber champán".

Aunque aún le sigan llegando guiones, recononce que llegar a los 80 no le fue fácil. Tuvo que dejar de conducir por problemas en la vista: «Es terrible ser tan dependiente de los demás», se lamenta en la entrevista. Antes de unirse a David Mills, Dench estuvo casada durante 30 años con el actor Michael Williams, que falleció víctima del cáncer en el 2001. Aquella muerte la dejó destrozada -él le enviaba una rosa roja cada viernes- y con un vacío difícil de superar. Sin embargo, poco a poco, pudo recobrar la pasión y el deseo con su nuevo compañero. «Una noche en verano nadamos y tomamos una copa de champán en el jardín y le dije: ‘Esto es fantástico’. Me excitan esas cosas». La pareja descarta pasar por el registro civil. «Los dos somos muy independientes. Está bien así».