Kanye West anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

Vía tuit, al estilo Trump, el rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian, anunció el sábado que presentará su propia candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Escogió para anunciarlo el 4 de julio, día de la independencia, y un lema, 2020 Vision , después de haber apoyado en anteriores al actual mandatario y candidato a la reelección, Donald Trump.

Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, anunció el músico en sus redes sociales.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION