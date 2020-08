Karina, la musa de las mascarillas: "Instagramers, me hacéis rejuvenecer"

Karina, sí, la del 'baúl de los recuerdos' y las 'flechas del amor', la mujer que representó a España en el Festival de Eurovisón de 1971, donde quedó segunda con 'En un mundo nuevo', se ha convertido, sin ella buscarlo, en todo un fenómeno en Instagram en este año extraño. Después de convertirse en 'la musa de las mascarillas' y en carne de memes a partir de su espontaneo y divertido vídeo con su canción cantada frente a la pantalla y ayudándose de un abanico en la que instaba a su uso y mantener la distancia social, "porque otro confinamiento no, no, no, por favor", sigue acudiendo a su cita habitual con los "instagramers", muchos desde el otro lado del Atlántico, a comentar su día a día.

En una entrevista a 'El Español', la cantante jienense, de 73 años, asegura además que el apoyo de tanta gente anónima ha sido vital para levantarle el ánimo. "A mí los vídeos me han ayudado a no caer en una depresión, Me han distraído mucho, y la gente se ha divertido".

Ayer mismo, la cantante abría una pantalla a lo digital desde su casa, con sus fotos y recuerdos colgados en la pared, para proclamar: "Queridos amigos de Instagram. Estoy muy contenta y muy agradecida a tantos mensajes tan bonitos y tantos vídeos como me llegan. Me hacéis rejuvenecer. Esa es la verdad. Había una película que se llamaba así, pues así me siento yo".

Proyectos para televisión

Karina informaba además de que no puede contar nada acerca de los nuevos proyectos televisivos que le rondan. "Quería daros una sopresa, pero no va a poder ser. Lo siento muchísimo porque las cosas no están firmadas. Son proyectos preciosos para televisión, pero no puedo decir nada porque hasta que no esté firmaico tal cosas no están seguras. Y si luego se caen lo que cuesta luego subirlo". Su última actuación fue a primeros de marzo en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

La cantante no esperaba tanta repercursión con esta nueva faceta suya -antes hubo otras y también muy comentadas, con su relación con su exmarido Juan Miguel, el padre de su hija Rocío-. "No, para nada. Desde el confinamiento empecé a hacer los vídeos para Instagram, primero por distraerme, porque estaba muy agobiada en casa, y también para dar ánimo a la gente mayor, que ha sido la más afectada. Cantaba mis canciones de siempre e intentaba trasmitirles alegría". Era su hija quien le ayudaba con los vídeos y la tecnología.

La cantante está muy concienciada con la necesidad de seguir las normas sanitarias. "Yo quiero cuidarme, soy población de riesgo. No quiero coger 'el bicho' porque quier seguir viviendo y poder ver crecer a mis nietos. Cada uno tiene que ser responsable", proclama sin querer entrar a jugar posturas ambiguas como la de Miguel Bosé. "Miguel, si no llevas mascarillas no te puedo dar un beso ni verte cerca. Ponte las mascarillas", le decía en otro vídeo. Y pide al Gobierno que no cese "en su lucha contra la pandemia".

Karina explica que ha tomado muchas precauciones, sobre todo durante el confinamiento, y que empezó a subir vídeos animada por sus hijas, Azahara y Rocío, que le instaban a que se arreglase como si fuera a salir de casa, peinada y maquillada. Ahora tiene casi 18.000. "Para Cristina Aguilera serán pocos, pero para mí es fenomenal".