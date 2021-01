Karina narra los efectos del temporal 'Filomena'

Durante lo más duro del confinamiento fueron muchos los famosos, conocidos y 'celebrity's que utilizaron las redes sociales para contar su día a día a sus seguidores. Son celebres los vídeos del actor Miguel Ángel Muñoz junto a su bisabuela o los divertidos comentarios de la actriz Ana Millán. Una de las celebridades que se apuntó a la mediática proximidad de internet fue la cantante Karina, que a través de su cuenta de Instagram quiso aportar su visión del extraordinario momento.

En estos días, la veterana artista sigue reinventándose en las redes y desde hace ya unas semanas se ha destapado como una presentadora de informativos todoterreno, en los que aborda todo tipo de temas de actualidad. Con el paso de la tormenta Filomena y la histórica nevada sobre Madrid, Karina no ha dejado pasar la oportunidad de informar a sus seguidores y ni corta ni perezosa la instagramer se ha lanzado a la calle para comprobar en primera persona los efectos del temporal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

“¡Queridos amigos de Instagram, hace un frío que pela en Madrid!. Ya sabéis que cuando el que cuando el 'grijago' vuela bajo… Ya sabéis donde va. Hace un frío de… Aquí te espero”, asegura la Karina reportera con un hilo de voz a través de su mascarilla. “Mira la nieve es buena para la cara, así nos mantendremos jóvenes. ¡Oy, qué bonito! ¡Qué frío!, adiós”, cierra finalmente la conexión la cantante ataviada con un vistoso abrigo de pieles.

Veterana instagramer

A sus 73 años, la cantante y actriz ha ido labrándose un nombre en el proceloso mundo de las redes no dejando de sumar seguidores hasta alcanzar en estos días los 39.000. Uno de sus momentos cumbre fue cuando la intérprete de 'El baúl de los recuerdos' y 'Las flechas del amor' pidió a la ciudadanía el uso social de la mascarilla y el distanciamiento social con una improvisada canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

"Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser mar, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena. Las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia, nos van a encerrar. No, no, no, quiero, que no. Por favor, otra vez encerrados no, por favor, por favor, otra vez encerrados no. Venga que os quiero", entonaba entonces la veterana artista nacida en Jaén en 1946.