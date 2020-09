Karlie Kloss anima a votar con unas botas de Stuart Weitzman

Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y todo cuenta. Muchos artistas, diseñadores, modelos y celebridades se están movilizado a través de redes sociales para animar a la gente a incribirse para poder votar.

Algunas firmas se han sumado al 'merchandising' electoral, como la marca de zapatos Stuart Weitzman, propiedad desde el 2015 de la multinacional Coach, y firma que produce muchos de sus zapatos de lujo en Elda (Alicante), con unas botas el mensaje: vota.

La modelo norteamericana Karlie Kloos se ha encargado de presentarlas a través de sus redes, donde ha escrito "These boots were make for voting" en referencia a una conocida canción de Nancy Sinatra. Se trata de las botas 5050 Vote. Unas botas altas por encima de la rodilla con la palabra 'Vote' (vota, en inglés) estampada en uno de sus laterales en color plata y dorado. Son una edición limitada (solo se han fabricado 100 pares) y se trata de una versión de las icónicas 5050, creadas en 1993.

El modelo en cuestión lo llevó por primera vez Jill Biden, la mujer del candidato demócrata Joe Biden, el pasado 14 de septiembre durante las elecciones primarias de Delaware. Las botas son una colaboración entre la firma de zapatos y I am a voter, un movimiento independiente cuyo objetivo es movilizar a la gente a votar. El 100% de los ingresos recibidos van directamente a esta causa.