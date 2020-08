Kayne West quiere crear una Tik Tok cristiano

El rapero, y candidato a la presidencia de EEUU, Kanye West ha anunciado en sus redes sociales la intención de crear un Tik Tok para y con contenidos cristianos. Incluso ya tiene el nombre decidido: Jesus Tok.

El marido de Kim Kardashian, de profundas creencias religiosas, así lo decidió después de ver la popular aplicación junto a su hija. "He tenido una visión... Jesus Tok. Estaba viendo la red de los vídeos con mi hija, y como padre cristiano, no me gusta mucho del contenido, pero adoro la tecnología", escribió Kanye en Twitter.

West, de 43 años, ha propuesto a los propietarios de TikTok colaborar con ellos para la creación de una versión cristiana de la app. Oramos para poder colaborar con Tik Tok para hacer una versión cristiana supervisada que sea segura para los niños pequeños y el mundo en el nombre de Jesús, ha escrito en un segundo tuit el controvertido músico.

AMENAZA DE TRUMP

Lo curioso es que Kanye ha tenido la visión, como él mismo ha dicho, unas semanas después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que promulgará la futura prohibición de TikTok en EEUU, si su empresa matriz, Bytedance, de propiedad china, no vende sus operaciones en Estados Unidos a un comprador estadounidense.

De momento Microsoft y Oracle Corporation ya han anunciado su intención de hacerse con parte del negocio de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La cifra puede rondar los 50.000 millones de dólares.