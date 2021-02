Kiko Matamoros y Marta López se mudan a un coquetón palacete en el centro de Madrid

La relación sentimental entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo lleva camino de convertirse en una de las sensaciones de la temporada, con permiso del culebrón Pantoja-Rivera. Después de casi dos años de convivencia, con campanas de boda en el horizonte y con una futura paternidad en el ambiente, todo parece indicar que el noviazgo entre el colaborador de televisión de 64 años y la modelo de 23 parece estar totalmente consolidado. Tanto, que la feliz pareja ha decidió coger los bártulos y dejar el resultón piso del barrio de Salamanca en el que vivían para mudarse a un coquetón palacete del siglo XVIII, según ha desvelado en exclusiva la revista Semama, y por el que pagarán 3.700 euros al mes. Toda una ganga comparados con los 5.000 euros mensuales que la pareja pagaba por su anterior vivienda.

Como no podía ser de otra manera, ha sido la joven modelo granadina la encargada de anunciar la mudanza a través de las redes sociales, manteniendo cierto secretismo sobre su ubicación, a pesar de que ya se sabe que la nueva vivienda está muy cerca del Palacio Real, en el centro de Madrid.

Con 360 metros cuadrados totalmente reformados, el palacete cuenta con varias habitaciones, grandes ventanales, suelo de madera noble y con un enorme vestidor con el que Marta se encuentra especialmente ilusionada. Una bicicleta estática, una lámpara de diseño, un sofá de terciopelo rojo y muchas cajas de cartón adornan momentáneamente las habitaciones del palacete a la espera de que la pareja se instale definitivamente.

El piano de la polémica

También un piano ocupa una de las estancias. Un piano que ha concitado toda una serie de comentarios más bien sarcásticos y despectivos en las redes sociales sobre las aptitudes musicales de la joven 'instagramer' y que han provocado que hace unos días Marta estallara en amargas lágrimas.

Por lo visto, López tiene que soportar la incomprensión y las críticas injustificadas de algunos de sus seguidores, que cuestionan y menosprecian todos lo que comparte en las redes sociales. La joven está convencida que todo es una venganza por ser la pareja del veterano colaborador y representante de artistas.

Críticas sin ton ni son que recibo desde que empecé con Kiko. Críticas muy crueles, la mayoría por parte de mujeres a quienes no les gusta mi pareja y por ende trasladan su odio a mí. Al final soy la persona que está más expuesta en el sentido de que puedo ser más cercana, él es un personaje de televisión y yo soy una chica que respondo a todo", se sinceró recientemente la socialite? en su cuenta.

"Cuando empecé con él tuve que soportar el tema de que estaba con él por la fama. No se si vosotros me habéis visto en un reality o en un plató de televisión, que ofertas no me han faltado", también señaló visiblemente indignada y acusando a ciertos 'followers' de anónimos cobardes: "Os escudáis en crear un perfil falso para vertir toda clase de improperios y barbaridades por el teclado".

'Haters' fustrados

Marta también confesó la inseguridad que le provocan tantas críticas no sin antes calificar de "imbéciles" y "gente frustrada" a su haters?. La modelo lamenta tanto odio porque hace sus contenidos con todo el amor y el cariño y sin dar consejos a nadie. "No soy de echarme flores pero soy buena, no tengo maldad ninguna, nunca haría daño por hacer daño, se confesó.

"Desde que estoy con Kiko me siento observada con lupa todo el rato por el simple hecho de ser novia de una persona que me saca 40 años. Porque mi novio sea un colaborador de televisión aunque brillante, polémico todo el odio que sienten ciertas personas hacia él lo trasladan a mí por el simple hecho de ser su novia. La gente no entiende que somos dos personas distintas e independientes y puedo estar en descuerdo o simpatizar con muchas cosas de las que dice o piensa en televisión", reveló finalmente.

Desconocida para el gran público hasta que inició su romance con Matamoros, la joven nacida en Granada y que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid se está convirtiendo en una de las instagramers más seguidas del país con cerca de 243.000 seguidores. Más conocida es la trayectoria de Kiko Matamoros, hermano gemelo del no menos polémico Coto Matamoros, exmodelo y exrepresentante de Carmen Ordoñez que debutó en televisión en 1999 junto a su hermano en Cronicas Marcianas', para consolidarse en el 2002 en Salsa Rosa?. De estilo un tanto abrupto y rudo, Matamoros se ha convertido en uno de los colaboradores más incisivos y afilados de la habitual plantilla de colaboradores de Mediaset.