Kit Harington será un villano de Marvel

Kit Harington, Jon Nieve en 'Juego de tronos' lloró cuando leyó en final de la mítica serie de HBO. Su vida estaba tan marcada por el éxito de ese papel y la fama añadida alcanzada que desprenderse de todo eso le costó pasar incluso por una clínica de desintoxicación. Demasiado estrés y alcohol. Ahora, tras ocho años pegado al personaje, de héroe pasará a ser villano. Será para el universo Marvel, en concreto en la saga 'Los Eternos', donde intrepretará al Caballero Negro. El estreno está previsto para las Navidades del 2020.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha anunciado que el actor británico, de 32 años, será el encargado de llevar a la gran pantalla al supervillano de la saga tras el que se esconde Dane Whitman. En el filme, Harington se reencontrará con su hermano de Juego de tronos, Rob Stark, el actor Richard Madden. Además de con las protagonistas femeninas, que no son otras que Angelina Jolie y Salma Hayek. El rodaje de esta producción de Disney estaba previsto para comienzos de este mes en la ciudad estadounidense de Atlanta. Sin embargo, fue retrasado y no empezará hasta la primera semana de septiembre con un cambio de localización. Finalmente se grabará en Londres.

Antes de la emisión del último episodio de 'Juego de tronos', el pasado mayo, Harington entró en una clínica de rehabilitación debido a sus problemas con el estrés y el alcohol tras finalizar el rodaje. El verano anterior se había casado con Rose Leslie, la salvaje Ygritte en 'Juego de tronos'. El enlace tuvo lugar en un castillo medieval de Aberdeenshire, en Escocia, propiedad de la familia de ella.

"Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar para trabajar ciertos problemas personales", confirmó entonces su publicista en un comunicado después de que la 'Page Six' avanzara la noticia.

El británico, que también ha sido imagen de un perfume de Dolce&Gabbana, ha contado varias veces la presión que sintió y cómo empezó a hundirse bajo el estrés cuando su personaje se convirtió en el protagonista. "No me gustó que toda la atención de la serie recayera sobre Jon. Sentía que tenía que ser la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida, como creo que le puede pasar a mucha gente a los 20 años".