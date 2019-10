Lara Álvarez : "No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde voy"

Lara Álvarez, que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales como personales, ha compartido un rotundo mensaje a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.“Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz”, ha escrito la popular presentadora, de 33 años.

Toda una declaración de intenciones por su parte, que deja claro que ha tomado la decisión de no responder las opiniones ajenas, ni tampoco supedita sus decisiones a estas.

Con esta contundente reflexión, la estrella de Mediaset se ha mostrado tajante sobre la etapa que atraviesa. Y es que a pesar de que la periodista no se ha dejado ver en público con Andres Velencoso, la pareja se va dejando comentarios que dan a entender que entre ellos hay algo más que una amistad.

Durante las últimas semanas, la asturiana y el catalán se han intercambiado un montón de emoticonos con besos, corazones y guiños, así como frases con un significado muy especial como por ejemplo ‘Sí las miradas hablasen…’ y todas ellas han tenido respuesta por parte de Velencoso, ya que comenta cada una de las publicaciones de Lara.