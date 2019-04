LaReglaYYo: experiencias y anécdotas con la regla para acabar con el tabú

Romper con el tabú de la regla es una de las batallas que el feminismo lleva meses luchando a través de las redes sociales. Especialmente en Twitter, las campañas para concienciar sobre situaciones incómodas que han vivido la mayoría de las mujeres o para alertar sobre la normalización del dolor son constantes.

En la última, decenas de usuarias se han abierto para contar experiencias bajo el hashtag #LaReglaYYo, alentadas por la profesora de Historia y responsable de Memoria de Izquierda Unida, Esther L. Barceló, junto a la periodista Marina Lobo.

👩🏽👩🏿La regla sigue siendo un tema tabú y, al mismo tiempo, un condicionante para la mayoría de nosotras. Es hora de que contemos todo.



✍️Hablemos de LA REGLA.@marinaLobL y yo lanzamos: Cuenta tu historia, reivindicación, anécdota, queja... con el hashtag #LaReglaYYo 🥊 pic.twitter.com/X14QJxRvFS — Esther L. Barceló 🔻 (@Elba_Celo) 19 de abril de 2019

Y empieza con su propio ejemplo:

Cuando me baja la regla empiezan una serie de dolores a apoderarse de mi cuerpo: dolor de cabeza, retortijones brutales, náuseas... Es un dolor que inmoviliza. Pero tienes que ir al trabajo... "Sólo es la regla".#LaReglaYYo — Esther L. Barceló 🔻 (@Elba_Celo) 19 de abril de 2019

Uno de los temas más recurrentes es cómo muchas mujeres se cuidan de mostrar en público tampones o compresas, como si tener la regla fuera algo de lo que esconderse. Por eso hay quienes buscan romper radicalmente con ese sentimiento:

A día de hoy, en el trabajo, muchas compañeras nos pedimos tampones o compresas (o drogas para el dolor) como si pasáramos hachís en el callejón del barrio.#LaReglaYYo pic.twitter.com/FzDORGRxsu — Tamara Fariñas R.📝 (@TamaraFR_) 19 de abril de 2019

En ese debate que hago "Desmontando el Amor Romántico" y uno de los mitos a los que me refiero de la cultura machista es el de nuestra sangre (es esa la que les asquea, no otras) y reconozco un gran placer al ver como se revuelven algunos en las sillas #LaReglaYYo #HoyToca pic.twitter.com/Bj8IH20vjh — Vanessa Angustia🔻 (@VaneAngustiaEU) 19 de abril de 2019

A mis 32 años, me sorprendo a mí misma cuando me doy cuenta de que todavía escondo el tampón o la compresa al ir al baño como si de un arma de destrucción masiva se tratara. #LaReglaYYo — TowandaRebels (@TowandaRebels) 19 de abril de 2019

También las cuestiones sobre el cambio de humor. ¿De dónde sale ese mito de que cambia el carácter? Algunas están hartas de estos tópicos.

Estoy muy hartita de que nos digan que nos cambia el humor por tener la regla. A mí no me cambia nada y jamás he notado que en mi entorno ninguna mujer estuviera menstruando porque estuviera irascible o irritable#LaReglaYYo — Lorena (@MercadilloStyle) 19 de abril de 2019

El útero duplica su tamaño al menstruar y los dolores que sentimos son las contracciones del útero. Así que sí, necesitamos parar, porque a veces es imposible ir a trabajar. Yo el primer día de menstruación soy un guiñapo miserable #LaReglaYYo pic.twitter.com/p0hHHqc5lp — Nerea FC♀🔻 (@nereafercor) 19 de abril de 2019

Aunque hay quien le lleva la contraria. El dolor le lleva al mal humor.

Y sí, estoy de mal humor y no quiero hablar con nadie porque me duele. — Peakie Veran (@maryVeran) 19 de abril de 2019

Dolor de cabeza, insomnio, mareos, cansancio, ... Pero tienes que estar al 110% porque... "Solo es la regla". — Abogada y estresada (@y_abogada) 19 de abril de 2019

¿Y qué hay de la primera vez que baja la regla? Todo tipo de anécdotas. Desde el cartel de "bienvenida al club" a las creencias y mitos por quedarse baja y sin tetas. O la primera vez intentando ponerse un tampón sin que nadie se lo explicase.

Me bajó a los 14. Las mujeres de mi familia me regalan como broma paquete de compresas + nota "Bienvenida al club". Esta suerte de celebración x cambio de etapa choca con la discreción que inculcan. No digo megafonía, ¿pero casi esconderme para ir al baño a cambiarme? #LaReglaYYo — Laura Bellver (@LaBellver) 20 de abril de 2019

A mí me bajó la regla muy pronto, con 11 años (ni siquiera estaba en la ESO). Lo primero que te enseña tu madre es a ir discretamente al baño porque tus compañeros de clase aún no lo entienden y pueden reírse de ti. #LaReglaYYo — Marina Lobo (@marinaLobL) 19 de abril de 2019

Luego está lo de los hombres explicando cosas de la regla a las mujeres. Como expertos en la materia.

Me encanta cuando los señoros te explican de lo que va tu regla, síntomas, etc o cuando se tapan las orejas cuando le mencionas que te ha bajado, arf! #LaReglaYYo #viejasmasculinidades — La Rossa (@libreriaLaRossa) 19 de abril de 2019

En definitiva, comentarios que siguen mostrando que hay cierto tabú sobre la regla y con los que se justifican este tipo de campañas.

En mi casa cuando nos cambiamos de compresas las tenemos que cubrir tanto con el envoltorio como con papel higiénico para que los hombres de la casa no se espanten 🙄 #LaReglaYYo — Victoria (@vell237) 19 de abril de 2019

Como profesora, siempre puntualizo a las alumnas cuando me dicen que necesitan ir al baño porque “están malas”, que eso no es una enfermedad. El lenguaje es importante, romper esa dinámica cuanto antes más #LaReglaYYo — MJ (@mary_maryjo) 19 de abril de 2019

Cuando pides/te piden un tapón/compresa y lo coges/lo das como si te estuvieras pasando droga con la compañera #LaReglaYYo https://t.co/QXYygeKWfC — Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) 19 de abril de 2019

Reconozco que no tengo problemas con la regla y siempre hablo de ella sin ningún tabú. Pero mis amigos me siguen mirando como que estuviera enferma y no se hable de ello. #LaReglaYYo — Seranyl ♀☕ (@seranyl) 19 de abril de 2019

Aunque no todo iba a ser negativo. Ojo a las pruebas de amor...

Ojo que no hemos hablado de la prueba del amor verdadero. Cuando te baja la regla mientras duermes con el chico que te gusta. #lareglayyo pic.twitter.com/fZ6mG2L59b — Marina Lobo (@marinaLobL) 21 de abril de 2019

Y de amistad. Todas buscan una amiga en la que confiar.