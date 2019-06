Laura Escanes y Risto celebran la 'baby shower' de su hija

A Laura Escanes y Risto Mejide ya les queda poco para convertirse en papás. Antes de la llegada de su primera hija en común, la pareja ha celebrado este fin de semana su 'baby shower' con una fiesta marcada por el estilo 'vintage' y los colores pastel, tal y como han mostrado a través de sus redes sociales.

En una de las imágenes, se puede ver al presentador de 'Chester' y 'Todo es mentira' y a la 'influencer' besándose mientras él le toca la barriga a su mujer. Ambos están rodeados de de globos y pasteles y, al fondo, se puede ver el nombre de su futura hija, Roma, dibujado en la pared.

"No pudo ser una tarde mejor. Gracias a todos los amigos y familia que nos acompañaron y nos dieron tanto amor para Roma" escribió Escanes. "A nuestra manera. Con amigas, amigos, niños, familia, y ahora. Porque sí. Porque las cosas buenas hay que celebrarlas como y cuando queramos", comentó en otra de las imágenes, en la que se le puede ver rodeada de su marido, familiares y amigos.

"VIDA"

Por su parte, Risto publicó en su Instagram una fotografía de la barriga de su mujer. "Vida", señalaba contento el presentador, que ya tiene otro hijo, Julio, de 7 años, fruto de su relación con Ruth Jiménez.

La fecha prevista del nacimiento de Roma es el 29 de septiembre, tal y como la propia Escanes ha ido avanzando. " Yo a veces tengo miedo y pienso en sí seré capaz de hacerlo bien. Supongo que es normal como madre primeriza pensar eso. Al principio también tenía muchísimo miedo al momento del parto, pero me ha venido bien leer, preguntar, hablar... Cuanta más información tengo, más tranquila me quedo. He consultado varios libros, webs...", ha reconocido en las redes la joven 'influencer'.