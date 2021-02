Laura Pausini: "Cuando existe emoción, existe verdad"

Laura Pausini recibió este miércoles su primera nominación a los Globos de Oro como coautora de la canción 'Io Sì', tema central de la película 'La vita davanti a sé ('La vida por delante'), que se estrenó el pasado mes de noviembre bajo la dirección de Edoardo Ponti y protagonizada por Sophia Loren, su madre.

La cantante italiana, que además interpreta la canción, comparte la candidatura con el cantautor italiano Niccolò Agliardi y la prestigiosa compositora Diane Warren, nominada a 11 Premios Oscar y ganadora de Grammy, Emmy y Globo de Oro entre otros galardones.

¿Cómo se siente tras conocer su nominación a los Globos de Oro 2021 en la categoría mejor canción original por su interpretación de 'Ío si', de la película 'La vida a davanti a sé' (' La vida por delante') de Edoardo Ponti?

La verdad es que todavía no me lo creo. Ya solo la nominación es un sueño. Me siento muy feliz y agradecida por este reconocimiento a mi música. Además el hecho de que sea una canción italiana la que este nominada es lo que más me enorgullece.

¿Es su primera composición musical para el cine?

En estos años he tenido la oportunidad de participar en algunas películas pero siempre sentí que no eran para mí. Solamente había cantado un tema 'One more time' ('Una vez más) escrito por Richard Marx y producido por David Foster, para la película 'Message in bottle' ('Mensaje en la botella') con Kevin Costner y Robin Write. Pero esta vez fue diferente porque cuando me llamó Diane Warren me dijo que quería que yo fuese coescritora con ella. Fue genial! Era la primera vez que sentía que era para mi involucrarme tanto para algo que no fuera mi disco. Pero antes de decir que sí, quise ver la película. Y entonces no tuve duda. 'La vida por delante) es todo lo que yo quiero que mi hija aprenda, es un resumen de lo que yo he escrito en estos 26 años de carrera, es un mensaje a la fraternidad, a la empatía.. es una película para el ser humano donde no existen razas, géneros, condiciones... es inmenso su mensaje. Todavía me emociono cuando hablo de ella. Me siento enormemente afortunada.

¿Y su primera nominación a los Globos de Oro a lo largo de su carrera?

No tengo palabras. Realmente todavía no me lo creo. Es un sueño ya solo llegar a estar nominada. Agradezco muchísimo a Edoardo Ponti y a Sophia Loren por dejarme formar parte de este gran proyecto, así como por dejarme poner voz a este inmenso mensaje y por hacer algo tan único.

¿Cómo surgió la posibilidad de interpretar la canción de la película?

La primera llamada fue de Diane, que me habló de todo el proyecto del filme. Ella me dijo que siendo yo italiana, Edoardo y Sophia habían expresado el deseo de yo fuera la voz del tema. La responsabilidad de ponerle voz cantada al mensaje de Sophia (Madame Rosa) fue muy interesante. Tras ver la película me enamoré del proyecto.

¿Cómo fue la experiencia de escribir la canción junto a la estadounidense Diane Warren, considerada 'la compositora más importante en el mundo'?

Imagínate... Es alguien a quien admiro muchísimo. Ella es la arquitecta de las canciones más importantes que se han escrito en estos últimos veinte años. Trabajar con ella ha sido increíble. Nos habíamos conocido años atrás en Los Ángeles con ganas de trabajar juntas, pero al final no encontramos una canción que nos encandilara. Y ahora sabemos el porqué: teníamos que esperar a que llegara este momento para nosotras.

¿Qué le animó a llevar adelante este proyecto?

La emoción. Sentir justo esa emoción, sentir tan mío su mensaje.... es lo único que para mí importa y lo único que me hace sentir segura. Cuando existe emoción, existe verdad.

¿Por qué decidió grabar la canción en cinco idiomas (español, francés, inglés, portugués y el original en italiano)?

Esto fue algo personal. Nadie me pidió que lo hiciera pero un mensaje tan importante sentía que debía hacerse llegar a todo el mundo. Siempre he cantado en muchos idiomas y siempre he tratado de acercar mi verdad a través de la música. Esta vez no podía ser diferente.

¿Qué le supuso saber que su voz sería la de Sofía Loren en una secuencia del filme, donde ella le canta a Momo, el niño huérfano?

Es una de las secuencias mas emocionantes. Todavía recuerdo lo mucho que despertó en mí el primer día que la vi. Que fuera Sophia Loren fue un regalo. Me siento muy agradecida a ella y a su hijo Edoardo Ponti por escoger mi voz y dejarme formar parte. 'La vida por delante' ha sido la película que siempre esperé. Tanto es así que en ningún momento dudé. Y cuanto mas sabia y más conocía, mas me reafirmaba.

Hábleme de su gran amistad con Loren.

Ella es alguien muy grande en todos los sentidos. No solo por su talento que es incuestionable sino por ser una persona maravillosa. La conocí en el 2003 cuando vivía en Los Ángeles. Giorgio Armani, que en aquel momento nos vestía a las dos, había organizado una fiesta en Beverly Hills. Yo entonces era muy tímida y cuando Sophia vino a saludarme me emocioné y enseguida empezamos a hablar. Era como si nos conociéramos desde siempre. Amo su forma de ser. Es dulce, gentil, educada, maternal, pero te dice todo lo que ella piensa, con cariño. Una mujerona... Desde entonces no hemos visto otras veces en Ginebra, en México para su cumpleaños... no veo la hora que esta pandemia nos permita viajar para poderla abrazar y decirle "gracias" mirándola a los ojos.

¿Cómo valora su vuelta a la pantalla después de estar 10 años sin actuar?

Como no podía ser de otra forma: Espectacular como siempre. Sofía es una persona con magia delante y detrás de la pantalla. Para mí ver como mantiene su pasión por el cine y como sigue brillando es inspirador. Todo lo que ella ha hecho en su carrera es dejar una huella interpretando el valor de la mujer. En mi país es la reina por eso, es un ejemplo para todos todos.

¿Ha sido difícil conseguir que la canción refleje la calidad humana que transmite la cinta? ¿Cómo lo ha logrado?

Lo más complejo fue adaptar del inglés al italiano y al español porque las sílabas son muy diferentes. La traducción me ha llevó dos semanas de intenso trabajo. Y todo eso mientras grababa 'La Voz' en España.

¿Qué le parece el videoclip que intercala primeros planos de usted con otros de mujeres de distintas etnias?

Lo que más me ha gustado es mostrar la vida de mujeres diferentes, porque la película habla de como entre las diferencias y sus vivencias se puede construir una 'familia', una unión, un camino de vida. Al final, quien te cuida es tu familia, aunque no tenga tu misma sangre.

El mensaje de la canción habla de diversidad, tolerancia y contra el racismo. Explíqueme.

Justo eso. La canción está dedicada a quien no puede ser visto ni cuidado. Cuando sufres y nadie te ve, piensas morir, piensas que no vale la pena vivir. Es importante que la canción repita muchas veces: ' Si nadie te ve, yo sí, siempre hay alguien que te puede salvar. Hay que creerlo, y a veces puede ser quien no te esperas, o alguien muy diferente a ti'.

¿Cómo vive la pandemia?

Estoy muy harta. No salgo nunca. Trabajo desde casa. En Italia estamos cerrados desde marzo del 2020. Ahora estamos un poco mejor, pero pensar que mi hija está seis horas en la escuela con la mascarilla, me entristece. Hay que hacerlo y llevar cuidado, pero ya estamos cansados.

¿Qué ha sacado de positivo en este tiempo?

Que nunca antes del 2020 podía estar en mi casa más de una semana. Ahora que estoy desde hace un año sin salir de ella, he puesto todo en orden, he limpiado, he cocinado, he hecho tareas... Ya no me acordaba de como era vivir en casa y cuidar mis cosas del día a día. La verdad que en este sentido me ha gustado. Pero ya estoy lista para salir.

¿Cree que su triunfo como 'coach' en 'La voz' ha hecho que el público español conozca la cara más guerrera y rebelde de Laura Pausini?

Es importante para mí que España me conozca tan bien como en Italia. Los italianos conocen muchos aspectos de mi carácter, mi ternura, la timidez de mis primeros años de carrera musical; mis ganas de luchar, la fuerza de sentirme capaz de creer en mí después de un momento difícil.... También han descubierto mi lado más guerrero y mi tenacidad. Todo eso soy yo y es mi música.

¿Fue importante presentar 'Verdades a medias'?

Es un sencillo que lancé en italiano en el álbum ?Hazte Sentir? en el 2018 y que muestra un registro mucho más rockero. Ahora presenté una versión única del sencillo que cuenta con la participación de la cantante Bebe. Es una canción de rabia que dice mucho de mi personalidad rockera que hasta ahora se desconocía en España... Mientras que en Italia saben que soy romántica pero que también me enojo y que digo las cosas como las siento, sin miedo y siempre con mi verdad.