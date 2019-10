Liam Hemsworth rehace su vida junto a una rubia desconocida

El actor Liam Hemsworth, de 29 años, intenta rehacer su vida tras su divorcio de Miley Cyrus. El actor australiano fue fotografiado este jueves paseando de la mano de una desconocida rubia por las calles de Nueva York. La pareja, lejos de esconderse, se dejó captar por las cámaras relajadamente. Después, se sentaron en una terraza del West Village a almorzar, según el reportaje ofrecido por el portal 'TMZ'.

Liam Hemsworth Holds Hands with Mystery Girl in NYC https://t.co/ZZTmQNABaE — TMZ (@TMZ) October 11, 2019

El actor y la cantante y actriz Miley Cyrus se separaron en agosto tras solo ocho meses de matrimonio y poco después él solicitó el divorcio. "Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", dijo Liam Hemsworth, que no ha vuelto a hablar del asunto.

Miley Cyrus, por su parte, sale ahora con Cody Simpson, tras romper su relación con la 'influencer' Kaitlynn Carter.