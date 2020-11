Lolita: "No es mi historia y no es mi película"

La guerra fratricida entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera está generando una serie de víctimas colaterales. Algunas de ellas son colaboradores voluntarios y convencidos de las diferentes causas, pero hay otras que huyen de cualquier refriega que pueda provocarles algún rasguño, por leve que sea.

Es el caso de Lolita Flores, que se ha mostrado taxativa y contundente cuando se le ha preguntado al respecto: "No es mi historia y no es mi película", ha declarado la actriz que estos días está representando la obra teatral "La fuerza del cariño y participando en el programa de televisión 'Tu cara me suena'.

Exnovia de Paquirri

Hace unos días, Lolita Flores, íntima amiga de Carmen Ordóñez y novia de Paquirri cuando el torero conoció a Isabel Pantoja, no dudó en posicionarse, con un claro "el tiempo pone todo en su sitio", cuando Kiko Rivera inició su ataque frontal en televisión contra su madre. Tal vez ha sido su particular manera de tomarse la venganza por lo que sucedió hace ya 20 años.

Muy enfadada, Lolita estallaba saliendo al paso de algunos comentarios que aseguraban que su madre, Lola Flores, echó una maldición a la Pantoja cuando esta le "robó" el novio.

Pero ahora, la cantante ha optado por guardar un discreto silencio y ha evitado, en la medida de lo posible, volver a pronunciarse sobre la guerra familiar de traiciones y herencias envenenadas que ha vuelto a poner a la tonadillera en el centro del huracán mediático.