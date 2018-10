'Los Simpson' expulsan a Apu

El equipo de dirección de 'Los Simpson' ha decidido eliminar indefinidamente al personaje indio de Apu de las tramas de la serie. Parece ser que esta ha sido la única solución que han encontrado para atajar las numerosas críticas aparecidas tras el estreno, hace ahora un año, del documental 'The Problem with Apu' ('El problema con Apu'), una producción del cómico Hari Kondabolu en la que se denuncia que 'Los Simpson' está estereotipando a los inmigrantes indios, a través de Apu, uno de sus personajes secundarios más populares.

Y es que la serie no ha conseguido encontrar una solución después de que el productor indio Adi Shankar iniciara, el pasado abril, una campaña enfocada a jóvenes guionistas, quienes debían de encontrar una manera de volver a enfocar el personaje de Apu. Tal y como recogela web 'IndieWire', ya había un claro vencedor cuando la ficción producida por Al Jean ha decidido deshacerse de Apu indefinidamente.

"He recibido algunas noticias desalentadoras, ya que he sabido, a través de varias fuentes, que van a eliminar a Apu", anunció el productor, para después añadir que, con dicho movimiento, "lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia", algo que entiende que no es el camino correcto.

"Si eres un programa que hace comentarios multiculturales y tienes demasiado miedo como para comentar la multiculturalidad, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces eres un programa cobarde -ha acusado el productor-. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve ya que el propósito del arte, diría, es unirnos", remató Shankar.

Por su parte, Matt Groenning, creador de 'Los Simpson', negó el pasado mes de mayo que haya un trato racista del personaje. En una entrevista publicada por el rotativo 'USA Today', el padre de la ya mítica familia amarilla negó que Apu responda a un estereotipo y ha asegurado sentirse "orgulloso de lo que hacemos en la serie".

El personaje de Apu, cuyo nombre completo es Apu Nahasapeemapetilon, Es el dueño de un badulaque en Springfield, el Kwik-E-Mart, una tienda en la que los Simpson suelen comprar sus alimentos (con grandes cantidades de grasas, azúcar y colesterol). Apu se presenta como un inmigrante indio y, como pasa con todos los personajes de la serie, es un estereotipo.