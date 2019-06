Lucía Rivera estalla contra sus 'hakers' en las redes

Lucía Rivera, la hija de Cayetano Rivera y de Blanca Romero, está harta de los insultos que tanto ella como sus familiares y amigos están recibiendo a través de las redes sociales desde que empezó su relación con el piloto de motos Marc Márquez. La joven, de 20 años, ha usado una 'story' de Instagram para anunciar que no piensa dejar pasar ni una más y que tomará incluso "medidas legales" contra sus 'haters'.

Estoy cansada de insultos a mis amigas y a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años), simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado. Yo sigo siendo la misma. A partir de hoy empezaré a tomar medidas legales. Acepto las críticas porque al final estoy expuesta, pero basta ya de chismes inventados y de intentar tacharme a mí y a mi entorno de cosas que no somos. Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, sino para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas falsas, simplemente para acosarme, con nombres ridículos", escribe la asturiana.

La relación entre Marc y Lucía sorprendió a muchos. La propia modelo, que ha desfilado para Pronovias en Barcelona junto a su madre, en declaraciones a los medios aseguró: "Soy feliz y voy a seguir siendo feliz.