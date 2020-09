Luis Fonsi: "'Perfecta' es una fiesta a la diversidad"

Tras conquistar medio mundo con múltiples éxitos como 'Despacito' una de las 50 mejores canciones latinas de la historia según Billboard y batir récords con su reciente disco 'Vida', Luis Fonsi (San Juan, 1978) vuelve a sonar con fuerza gracias Perfecta', un nuevo sencillo, que incluirá en su próximo disco y en el que cuenta con la colaboración de Farruko, uno de los artistas más populares del reggaeton.

¿Qué géneros musicales dominan en 'Perfecta'?

Es una canción que viaja por muchos lugares. Empieza como una balada y la melodía tiene mucho sabor de ritmos urbanos, latinos y gran influencia del reggae.

¿Cómo ha sido colaborar con Farruko?

He cumplido un sueño. Es una colaboración muy especial para mí porque llevo años queriendo trabajar con mi amigo Farruco. Estoy muy feliz, se han alineado todos los planetas y el resultado es 'Perfecta', una fusión de romance y ritmo.

¿Nunca había tocado el reggae en sus composiciones?

Siempre que hago música trato de buscar diferentes colores, ya sea con un instrumento o un estilo, para dar un toquecito. Por ejemplo, 'Despacito' tiene mucho de los sonidos de mi tierra con el cuatro puertorriqueño (el instrumento de la música tradicional de la isla). 'Calypso', una canción que lancé años atrás, un tema muy del Caribe, que recoge esa influencia de las islas, de Trinidad y Tóbago. Y 'Échame la culpa', que hice con Demi Lovato, tiene mucha influencia colombiana, hasta el acordeón ballenato. Se trata de buscar esos guiños que le dan personalidad a cada composición. En el caso de 'Perfecta', el toque diferencial reside en el reggae.

Hábleme de 'Perfecta'.

Habla del amor hacia todas las mujeres. Es un mensaje positivo porque justamente digo que lo que hace diferente a la mujer es lo que la convierte en perfecta. La letra dice: Tú eres perfecta, tú eres perfecta pero no te has dado cuenta". Es un alegato a la diversidad de la mujer, resalta la belleza femenina más allá de la superficialidad. Algunas veces son las leves y pequeñas imperfecciones las que hacen que uno sea perfecto porque es lo que nos hace diferentes, y eso es realmente lo que enamora de cada mujer. Hacía falta decirlo de una manera respetuosa y amorosa para que no cambie nada. No trates de ponerte más maquillaje, no trates de cambiarte el cabello si lo tienes rizado. A mí me gusta que vayas despeinada. A mí me gusta que la camisa que llevas no combine con la falda. Esa locura es lo que te hace perfecta.

¿Es una oda a la autoestima?

La mujer es perfecta. Mi mamá es perfecta. Cuando digo perfecta, ya sabe a lo que me refiero, no quiero sonar arrogante. Esas mañas que tiene es lo que me enamora. Este carácter fuerte que tiene es el que me encanta. Esa forma de ser, ese sentido del humor... Todo el mundo es diferente y las piezas del rompecabezas se deben unir de una forma natural, no forzada, que uno no tenga que cambiar su manera de ser para que esa pieza encaje perfectamente.

El pasado jueves se estrenó el videoclip oficial de 'Perfecta'. ¿Cómo fue la grabación en plena pandemia?

Fue bonito hacer el vídeo, aunque en esta época no ha sido nada fácil. El resultado es muy sensual, hay mucho baile y mucha energía. Un gran grupo de bailarinas con variedad de estilos que muestran muchas facetas de esa perfección de la que hablaba: pelo corto, cabello largo, flaquitas, gorditas... de todos los estilos, hasta hay una mujer sin pelo, con la cabeza totalmente rapada y es perfecta. Es una fiesta a la diversidad, con todos los colores y sabores de la mujer.

La industria musical es uno de los colectivos más tocados por la crisis del coronavirus. ¿Cómo le ha afectado?

Es una realidad que afecta a los artistas, pero también a infinidad de personas que no son estrellas: músicos, bailarines, técnicos de luz y sonido, propietarios de salas, dueños de teatros... Hace falta abrir los escenarios, hace falta conectar con la gente. Esa es la parte más compleja de esta pandemia y lo peor es que no hay una fecha para abrir; estamos en manos de los científicos y de los gobiernos.

¿Cómo ha llevado el confinamiento?

Me siento privilegiado porque puedo hacer música desde casa. Tengo mi estudio, tengo mi guitarra y tengo ganas de trabajar. Sigo haciendo mis cosas, aunque es otro tipo de ritmo, yo soy hiperactivo y siempre tengo que hacer algo. Lo importante es que la tormenta pase cuanto antes y nos den permiso para volver a los escenarios.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Acabo de terminar 'La voz' en Estados Unidos y ahora vienen los premios Billboard, donde tengo cuatro nominaciones. También estoy con el lanzamiento de 'Perfecta'. Y estoy con mi familia, claro.

Su hija Micaela apunta maneras para la música.

Me pidió que le grabara cantando la canción 'We are the world', el himno de los 80 contra el hambre, y me hizo mucha ilusión porque Micaela solo tiene 8 años y es muy tímida. No sé si ella seguirá mis pasos, le gusta la música como le gustan mil cosas más. Voy a apoyar su decisión, no le obligaré a que cumpla mi sueño. Quiero que sea todavía mi bebé.