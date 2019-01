El macabro suceso detrás de un cromo de la NBA que ahora vale 1.300 euros

Internet sorprende de vez en cuando con historias curiosas que nadie había percibido en años. Solo hay que encontrarlas. Y así lo hizo Stephen Zerance, un aficionado de los sucesos y escritor de novela negra que dio con un cromo de la NBA que ha pasado de valer diez céntimos a ser ofrecido por 1.300 euros.

La historia se remonta a la temporada 1989-90 de la NBA. Mark Jackson, jugador de los New York Nicks, protagoniza el clásico cromo de la competición estadounidense de baloncesto. Pero en la imagen hay mucho más que un simple jugador durante un encuentro.

Detrás de él aparecen cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Precisamente en la imagen de la izquierda, la de los dos jóvenes, está el misterio. Se trata de los hermanos Menendez, en una fotografía posterior al asesinato de sus padres en su mansión de Beverly Hills para cobrar el dinero del seguro.

El hallazgo no fue fruto de la casualidad. Zerance conocía la historia de estos dos jóvenes y cómo se gastaron 700.000 euros en apenas unos meses en negocios, ropa, relojes o incluso clases de tenis. También descubrió que en los meses posteriores al asesinato compraban entradas para los partidos de los Knicks.

El pasado verano se puso manos a la obra para buscar documentación al respecto. Le llevó meses encontrar esta prueba, pero finalmente dio con ella tras rastrear cromos de la época en eBay, donde compró decenas de ellos por tan solo diez céntimos cada uno.

Compartió la fotografía en Twitter pero apenas tuvo repercusión.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre alguien dio con este mensaje y colgó un post en Reddit explicando el tema, lo que hizo que se viralizara la historia. Ahora, hay quienes piden 1.300 euros por el cromo que guardaban en un cajón.

Reddit is mostly bad but the other day I learned on that website that the Menendez Brothers are in the background of this basketball card and that logistically this would be between when they killed their parents and when they were arrested and I cannot stop thinking about it. pic.twitter.com/fMb5ugLX2m