Madonna ofrece su apartamento a Enrique y Meghan

Puede que Madonna siempre sea considerada la reina del pop, pero últimamente su carrera no hace más que caer en picado. Pese a que su espectáculo, 'Madame X', está resultando un éxito a nivel mundial y la crítica la alaba más que nunca, los fans de la artista están cansados de sus constantes retrasos de hasta tres horas de duración y de la cancelación de conciertos debido a los problemas de salud que en ocasiones impiden a la cantante levantarse de la cama.

Estos problemas están provocando que Madonna no esté pasando por su mejor época, especialmente teniendo en cuenta que, aunque cancele los conciertos, debe de seguir pagando a su equipo y debe de devolver el dinero a los espectadores. Pero, parece ser que la reina del pop tiene una solución para recuperar el dinero que está perdiendo: traer a los duques de Sussex a vivir a Nueva York, más específicamente a uno de sus apartamentos en la ciudad. "Hola Enrique, , no te vayas a vivir a Canadá. Es un país muy aburrido. Si queréis os dejo alquilar mi apartamento en Central Park West", comienza diciendo la estrella en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, donde se la ve en un camerino preparándose para salir a dar su espectáculo."Tiene dos habitaciones, las mejores vistas sobre Manhattan. Una terraza increíble. Creo que esas vistas es lo que lo hacen la opción ganadora para vivir. Central Park West no tiene nada que envidiar a Buckingham. Es mucho mejor", añade.

Debido a que Madonna se encuentra actualmente viviendo en Lisboa, tanto el citado apartamento, valorado en 7 millones de dólares, como el apartamento privado de la artista, situado en la lujosa zona de Upper East Side y valorado en 40 millones, se encuentran actualmente cerrados a la espera de la visita de la cantante. Dos ubicaciones que nada tienen que envidiar a la mansión a la que los duques de Sussex van a residir en Canadá, que cuesta nada más y nada menos que 11 millones de dólares.

Pero la mejor parte del vídeo llega cuando la persona de su equipo que estaba grabando el vídeo especifica que en Nueva York se vive mucho mejor, a lo que la cantante contesta con una sonrisa: "Sí, sin esa pandilla de tíos con sombreros de lana", una referencia a los guardias del Palacio de Buckingham que tan famosos se han hecho a lo largo de los años por su atuendo y su cambio de guardia.