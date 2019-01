Malkovich lleva el escándalo Weinstein al teatro

El actor estadounidense John Malkovich, de 65 años, se enfrenta a un reto peliagudo: hacer comedia a partir del escándalo sexual del productor Harvey Weinstein. Será en la obra teatral 'Bitter Wheat', uno de los reclamos fuertes del próximo verano en la escena británica. El texto lleva la firma nada menos que del dramaturgo estadounidense y premio Pulitzer David Mamet. En palabras de Malkovick a la BBC se trata de una "comedia negra sobre un magnate del cine que se comporta muy mal". El personaje principal se llama Barney Fein y está inspirado en la figura de Weinstein, aunque tal y como ha aclarado el actor "no es particularmente" el productor. También ha dejado caer que la propuesta quizá no guste a todos los públicos.

Malkovich, que trabajó en 1998 en una película producida por Weinstein titulada 'Timadores' junto a Matt Damon, ha negado que todo el mundo en Hollywood estuviera al corriente del comportamiento de depredador sexual de Weinstein, actualmente en libertad bajo fianza y en espera de juicio, tras las múltiples acusaciones de violación y abuso sexual. "Al menos nunca fue un tema de conversación cuando el nombre de Harvey Weinstein salió en una conversación en la que yo estuviera", matizó el actor. Según él, tampoco es imposible que Weinstein pueda volver a hacer cine. "Parece algo impensable ahora mismo, pero nada me sorprendería sobre el negocio del cine, nada. Uno de los fundamentos de nuestra sociedad es la noción de redención. Es un tema muy difícil. Se le podría perdonar? Eso no depende de mí. No me hizo nada. Eso depende de las personas a quienes afectó la vida". Esta misma semana ha sido admitida a trámite una nueva demanda contra Weinstein por parte de una productora de Netflix.

Bitter Wheat estará en el Garrick Theatre de Londres del 7 de junio al 14 de septiembre y se trata de la primera producción del veterano David Mamet, de 71 años, desde que 'China Doll' se estrenara en Broadway en el 2015.