Malú: 'Me están pasando cosas muy bonitas'

Tras varios meses alejada de los focos, en parte por la lesión que hizo que cancelara su gira de presentación del nuevo disco, Malú ha sorprendido a sus seguidores retransmitiendo un vídeo en directo desde su cuenta de Instagram. La operación de tobillo de la que se recupera, y los rumores que la relacionan con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobrevolaban la conversación.

"Te ha afectado t odo lo que ha habido en las redes y en la televisión? Cómo estás en lo personal? Sigues igual de fuerte?", le pregunta directamente un usuario de redes sociales. "Sí, claro que estoy fuerte. Creo hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero lo cierto es que yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. El amor y el cariño que recibo todos los días de vosotros es lo que me hace seguir, ha contestado ella.

También ha añadido que está atravesando una etapa feliz, aunque sin dar detalles sobre su relación con el líder político: "Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz. Quiero compartir con vosotros que aunque he vivido momentos frustrantes con esta situación, con el pie y demás, estoy muy feliz".

Por su parte, Rivera sorprendía recientemente al confirmar que mantiene una relación personal pero sin llegar a confirmar con quién. "Ha sido un año de muchos cambios. En política hemos vivido una moción de censura, una pacto de investidura roto y hemos llegado al gobierno de Andalucía. En lo personal, dejé una relación de cuatro años y he empezado otra", aseguró.