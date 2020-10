Malú reaparece en 'El hormiguero' y habla de su reciente maternidad

Malú ha reaparecido por primera vez en televisión desde el nacimiento de su hija y ha hablado con Pablo Motos de cómo está llevando la maternidad. Y es que la cantante y Albert Rivera están viviendo uno de los mejores momentos de su vida ahora que tienen en sus brazos a la pequeña Lucía. Tanto es así, que la artista se está olvidando del teléfono y de todo de lo que antes no se separaba y que ahora, ha visto que no tiene tanta importancia.

Si hay algo de lo que ha hablado es de las horas de sueño de Lucía y ha confesado que: "No, Lucía es un sueño de niña, el otro día le preguntaba a la pediatra, '¿cuánto tiempo más la puedo dejar dormir?'" porque la tiene que despertar para comer y no la puede dejar dormir más de lo que duerme, que tal y como ha confesado se tira más de ocho horas.

Ver esta publicación en Instagram #sonido #madre #malu #corazon #tejiendoalas #QuédateEnCasaEH24 Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero) el 30 Abr, 2020 a las 1:46 PDT

En cuanto a qué es lo que más echa de menos en tiempos de coronavirus, la artista madrileña de 38 años ha confesado en 'El hormiguero' que: "Me apetece mucho abrazar, abrazar a mi familia, coger a mi sobrino pequeño y comérmelo a besos", pero volviendo a su pequeña Lucía, la artista no puede estar más feliz con su hija: "Además es que cuando se me echa en el cuello es... uf! Es que me muero. Se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos...".

El momento por el que está pasando Malú y su pareja, el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera (40 años), es tan especial que ha asegurado que se le olvida coger el móvil de lo plena que se siente: "En la vida he dejado el teléfono tanto de lado como ahora, es como 'no, estoy con mi hija', ni me acuerdo de que existe, vaya". Sin duda, esto significa que es toda una madraza y que lo más importante para ella es su hija.