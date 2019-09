Maluma rompe a llorar tras cumplir su sueño de tener un avión privado

Maluma se ha convertido en una estrella de la música a nivel planetario tras dejar el fútbol a los 16 años. Tanto que el cantante colombiano, de 25 años, se ha permitido comprar un jet privado. El artista ha adquirido un jet de Royalty Air y lo ha compartido en su cuenta de Instagram, donde suma 46 millones de seguidores. Un sueño hecho realidad para Maluma con el que ha querido animar a sus fans para que persigan sus sueños.

En las imágenes puede verse a un Maluma emocionado, llevándose las manos a la cabeza y con lágrimas en los ojos, cuando ve por primera vez su avión con sus padres y su hermana. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia. Me cerraron las puertas. Aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...", escribe en su cuenta de Instagram.

Y añade: "Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad", finaliza.

"Parece que es ayer cuando hablabas de este sueño que ahora se ha hecho realidad", le dice su novia, Natalia Barulich.