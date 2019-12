Manolo Escobar no es el padre de una mujer de 59 años

La asturiana María Eva García Figueras, de 59 años, no es hija del cantante Manolo Escobar, fallecido en el 2013. Según ha dado a conocer la edición de Gijón del diario 'El Comercio', la titular del juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid ha fallado que la gijonesa no tiene parentesco con el cantante porque no hay pruebas concluyentes al respecto.

María Eva García aseguró hace años en su demanda que era hija del cantante porque su madre tuvo un noviazgo con el popular cantante y porque ella, de niña, pasó largas temporadas en la casa que el cantante tenía en Benidorm, Alicante. Algo que da a entender que tanto el artista como su esposa, la alemana Anita Marx, que falleció en el 2017, conocían a María Eva. Sin embargo, García no figuraba en el testamento del artista.

Tras la demanda, la juez encargó unas pruebas de ADN a los familiares del artista. El cantante ya había fallecido y su cadáver había sido incinerado, mientras que su hasta el momento única hija, Vanessa, es adoptada, por lo que los dos hermanos de Escobar tuvieron que someterse a dichas pruebas.

El pasado 14 de noviembre se celebró la vista oral, en la que declararon tanto la demandante como Vanessa Escobar. Entonces Vanessa negó que la demandante fuera su hermana, mientras que Eva María aseguró que había nacido el 26 de noviembre de 1960, solo un año después de que Escobar se casara con Marx. Además, aportó cartas, fotografías y el testimonio de sus veranos en la villa El Porompompero hasta los 20 años, cuando su relación con Escobar se enfrió porque decidió seguir estudiando piano en Gijón y no marcharse a Madrid.

Entre esas pruebas que presentó había una carta de su madre en la que se leía: "Yo, con la cabeza lúcida, afirmo y juro que antes de mi matrimonio hubo una relación de novios con Manuel García Escobar. Después mi hija María Eva nació por esa relación anterior. Mi hija María Eva García Figueras es hija natural, de sangre, de Manuel García Escobar, el conocido Manolo Escobar. Lo firmo y juro".

La resolución no es firme y, por ello, la demandante estudia presentar un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.