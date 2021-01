Los 'manolos' de Carrie Bradshaw ('Sexo en Nueva York'), vendidos por 35 dólares en Australia

Esta podría ser una nueva versión del cuento de Cenicienta. Una usuaria de Twitter ha causado un gran revuelo al difundir la ganga con la que se ha topado en una tienda de la cadena de segunda mano Vinnies, en Belconnen, Canberra (Australia): unos zapatos del diseñador Manolo Blanhik valorados en 2.125 dólares (1.341 euros) al precio de 35$ (22). Liz Allen, profesora de Demografía de la Universidad Nacional Australiana, acudió al establecimiento en busca de unas sandalias baratas cuando dio por casualidad con el mismo modelo que llevaba Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) cuando Mr Big (Chris Noth) le propone matrimonio y, más tarde, se casan, en la película de 'Sexo en Nueva York' del 2008.

"Vi un destello por el rabillo del ojo", ha explicado la docente en Twitter, donde la docente ha colgado las fotos del par de salones en satén azul con cristales de Hangisi de la talla 38.

Un montón de usuarios han alucinado con el hallazgo. Algunos, incrédulos, han puesto en duda la autenticidad de dichos 'manolos', fijándose en un detalle de las costuras de la etiqueta o bien recordando que hace unos años los almacenes Marks & Spencer pusieron a la venta réplicas de los famosos tacones italianos que llevaba la SJP en la serie. Aquellas copias costaban 35 dólares y se vendieron en un abrir y cerrar de ojos.

Otros internautas se han preguntado por quién habrá sido la o el donante de tal joya de la moda. Una tal Jenna Price ha apuntado que podría tratarse de la exministra de Exteriores Julie Bishop, conocida por ser una 'fashion victim' del calzado. No sería su primera vez, pues ya ha donado más zapatos anteriormente, como el modelo rojo brillante que calzaba cuando hizo pública su renuncia, que actualmente se exhiben en el Museo de la Democracia de Canberra. Casualmente, de la talla 38 también.

Look what ⁦ @DrDemography ⁩ found at the Belco ⁦ @VinniesAust ⁩. And ⁦ @MeganDohertyCT ⁩ can’t help but wonder if the shoes belonged to Julie Bishop. (Or maybe even Carrie) https://t.co/QCSYqUMhKX pic.twitter.com/VYyGvDdYsC

Finalmente, como los 'manolos' baratos no eran de su talla, la profesora Allen los ha acabado regalando. Los ha enviado a Tasmania, a Erin Cooper, periodista de la cadena ABC News, que se había enamorado de ellos y que le dijo en Twitter que se los pagaba.

This week I stumbled across these beauties @VinniesAust. I was looking for a replacement pair of my $8 hush puppies I’d previously got at Vinnies. The authenticity of these Manolo Blahniks is in question, but that doesn’t matter - joy and beauty is what we make it. pic.twitter.com/GK6MP4FBkx