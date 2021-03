María Barranco se añade a las críticas a Victoria Abril

Las controvertidas declaraciones de Victoria Abril negando la importancia de la pandemia y criticando duramente las restricciones siguen cosechando reacciones.

Algunos de apoyo, como los sinpar Alaska y Mario Vaquerizo, que este pasado fin de semana aseguraron que, "Ella y Miguel Bosé dos son valientes, no se autocensuran", y otras totalmente críticas, como las proferidas por la actriz María Barranco. En declaraciones en el programa 'Domingo Deluxe', la actriz malagueña de 59 años se sumó a la larga lista de rostros conocidos que han criticado duramente las palabras de su compañera de profesión.

Juntas en 'Átame'

"Ella es muy así, cuando habla no puede decir una cosa normalita, tiene que ser muy rotunda". Tras ver las declaraciones de la actriz, María se mostró muy clara sobre este tema: "Es muy seria la cosa, hay gente, incluso Miguel que no lo puedo entender, que no sé cómo pueden hablar de algo tan profundo y ser tan ignorantes. No estoy de acuerdo con ella para nada, me parece un disparate. Es una actriz maravillosa y una señora muy informada de las cosas, no es una ignorante, pero en estas declaraciones sí me lo parece", afirmó de forma rotunda.

María y Victoria coincidieron en 'Átame' el filme que Pedro Almodóvar rodó en 1989.