María Pedraza llega a los 25 en el Top-10 de Instagram y con ruptura sentimental

María Pedraza está de celebración. La joven actriz madrileña celebra su 25 aniversario en un momento un tanto agridulce en su vida personal y profesional.

En lo profesional todo parece sonreírle a María tras su paso por series de gran éxito como 'Élite', Toy Boy' y muy especialmente La casa de papel'. La popularidad alcanzada en estas ficciones le han abierto las puertas de proyectos cinematográficos como '¿A quién te llevarías a una isla desierta??, 'El verano que vivimos', largometraje dirigido por Carlos Sedes junto a Blanca Suárez, y la nueva comedia de Fernando Colomo. Además, como buen exponente de las nuevas generaciones de artistas polifacéticos, María es toda una sensación en internet, donde suma casi 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, entrando a formar parte del Top-10 de españolas más seguidas en esta red social.

Ruptura con Jaime Lorente

Pero en la vida, como en las redes sociales, no todo es perfecto, y en el aspecto sentimental María está atravesando un momento complicado, tras confirmarse la ruptura con Jaime Llorente. No es la primera vez que la relación entre la actriz madrileña y el actor murciano de 29 años sufre un altibajo, con ruptura, reconciliación y crisis incluidas, en dos años de relación, pero esta vez los rumores que en enero de este año apuntaban a la separación definitiva se han confirmado. No en vano, María, que ha retomado sus estudios de danza clásica, ha dejado de seguir al actor en Instagram y ha borrado todas las fotos de ambos, señal inequívoca de desapego emocional y de ruptura sentimental.

Dos años de noviazgo

Siempre muy discretos con su historia de amor, María y Jaime se conocieron en la grabación de 'La casa de papel' en el 2016, pero no fue hasta dos años más tarde, cuando coincidieron de nuevo en la serie 'Élite', que se consolidó su noviazgo. Se desconocen los motivos de la separación, pero algunas fuentes apuntan que los compromisos profesionales de los actores ha propiciado una separación física que al final también se ha convertido en emocional. En los últimos meses, Pedraza se ha visto envuelto en el rodaje de varias series, 'El Cid', donde encarna al protagonista, y las nuevas temporadas de 'La Casa de Papel' y de 'Élite'. Por su parte, María estuvo centrada en la filmación de la película 'El verano que vivimos'. Todo esto añadido a las difíciles circunstancias de confinamiento y movilidad provocadas por la pandemia habrían propiciado la ruptura definitiva de los jóvenes actores.