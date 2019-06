Marisa Jara, en lucha contra el cáncer infantil

Marisa Jara se ha volcado en la lucha contra el cáncer infantil. La modelo curvy apadrinó esta semana dos camisetas solidarias creadas por Pilar Oporto, tras la pérdida de una amiga íntima, como homenaje a todas las personas que luchan contra esta enfermedad. Todos los beneficios irán destinados a la Fundación El Sueño de Vicky.

«Siempre he sido una persona solidaria, pero ahora me toca serlo más porque también he sufrido esta enfermedad tan dura», afirmó la sevillana. La modelo, de 39 años, ha vivido un calvario desde que, en octubre del 2018, le hicieron unas pruebas para someterse a una fecundación in vitro y le diagnosticaron un tumor en el estómago. Fue operada de urgencia y, aunque al poco tiempo se recuperó, tuvo que volver a pasar por el quirófano para extirparle un pólipo en el útero.

Pese a todo, muestra un gran optimismo. «Me someto a un control cada tres meses y pronto me darán el alta. Era un tumor muy agresivo, pero ahora estoy limpia y solo debo hacer mis controles», sostuvo la modelo.