Marta Sánchez presenta en sociedad a su hija Paula

Entre artistas y famosos, en lo que a hijos se refiere, suelen darse dos situaciones contrapuestas. Los que optan en mostrar y lucir a sus retoños sin problemas desde la más tierna infancia, sigue siendo mítica la aparición de un rubio Paquirrín de 2 años en el escenario para cantar junto a su madre, o los que optan por preservar el anonimato y la intimidad de sus descendientes. Son los hijos pixelados.

A este segundo grupo pertenece Marta Sánchez, que siempre ha mantenido alejada de los focos a su única hija. Pero hay momentos en la vida que es bueno presumir de hijos y coincidiendo con la mayoría de edad de la joven, la cantante, a punto de cumplir los 55, ha presentado, exclusiva mediante con la revista 'Hola!', a su hija Paula.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

"Ahora que cumple la mayoría de edad, me apetecía tener este recuerdo", asegura Sánchez durante la entrevista. La joven, hija de la cantante y del publicista Jesús Cabanas, cuyo matrimonio duró desde el 2002 hasta el 2010, posa con artística naturalidad en el despliegue fotográfico de madre e hija -una rubia, morena la otra- por los diferentes rincones de su casa.

Aunque para ser sinceros no es la primera vez que Paula Cabanas Sánchez aparece en las páginas couché, ya que con solo cuatro meses debutaba como bebé de la mano de su madre en su presentación ante los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

"Las dos somos cabezotas, ordenadas, presumidas y apasionadas", explica Marta sobre los rasgos personales que más las definen y las unen. La cantante también asegura con amor de madre que Paula es "una niña con algo especial. Noble y con muy buenos sentimientos".

Y aunque es pronto para aventurar futuros profesionales, Sánchez afirma que su hija ha heredado de ella su amor por la música. "Me da consejos de tendencias nuevas musicales. Está muy al día y tiene gusto e instinto", cuenta con orgullo profesional de su hija, que curiosamente no hace declaraciones en el reportaje.

Como también aseguran algunos especialistas, la artista madrileña no cree en la amistad entre madres e hijas, pero afirma que la relación con su hija es "un vínculo inexorable y único entre nosotras". "Paula me ayuda también a ser más pragmática, a que me tome las cosas con más calma", confiesa a la revista.

Ir de compras y viajar son algunas de las aficiones que madre e hija comparten de una forma natural y habitual. En cuanto a la relación de su hija con su actual pareja, el empresario Federico León, la situación no puede ser más ideal, "Es como un padre para ella. La adora, y ella a él", desvela.

35 años de carrera artística

Con 35 años de carrera musical e inmersa en la promoción de su nueva canción 'Brillar', de momento la cantante no tiene planes de boda, "no lo considero vital" y deja bien claro que su noviazgo con su actual pareja, que se inició en el 2018, va estupendamente. "Federico me aporta serenidad y enseñanza. Somos un buen equipo. Vivo muy tranquila y creo que nadie me puede reprochar nada. Estoy en un momento en el que solo quiero hacer lo que me llena y me gusta de verdad, decidiendo por mí misma", asegura convincente la interprete de 'Desesperada'.