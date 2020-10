La mascarilla tuneada a lo 'Solo en casa' de Macaulay Culkin

Son varios los artistas, famosos y celebritis que en estos tiempos de pandemia promueven el uso de la mascarilla como sistema de protección. El último en recomendar su uso, y de una manera bien divertida, ha sido Macaulay Culkin.

El actor de 39 años, estrella infantil de los 90 y enfant terrible de Hollywood después, ha colgado en su cuenta de Instagram una imagen en la que luce una divertida mascarilla en la que está impresa la mueca de impresión, con la boca abierta y las manos en la cara, de Kevin, el protagonista de Solo en casa, cuando después un simulacro de afeitado se aplica loción after-shave.

Me protejo delcovid-19 llevando la despellejada piel de mi yo más joven. No olvidéis poneros la mascarilla, chicos, ha escrito ha modo de recomendación Macaulay junto a la chocante imagen.

Ver esta publicación en Instagram Just staying Covid-safe by wearing the flayed skin of my younger self. Don't forget to wear your masks, kids. Una publicación compartida de Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania) el 7 Oct, 2020 a las 11:48 PDT

Estrenada en 1990, con guion de John Hughes y dirección de Chris Columbus, Solo en casa se convirtió en un éxito mundial, con varias secuelas posteriores, que lanzó al estrellato mundial a un jovencísimo Macaulay de 10 años, en el papel del travieso Kevin que se enfrentaba a dos torpes ladrones de casa.