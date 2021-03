Matthew McConaughey da un paso hacia la política

Matthew McConaughey, que actualmente imparte un curso de cinematografía en la Universidad de Texas, ha anunciado que está "considerando seriamente" presentarse como candidato en las próximas elecciones al cargo de gobernador de Texas, unos comicios que tendrán lugar en el 2022.

"Es algo que estoy evaluando. Me pregunto qué papel puede jugar mi liderazgo. Porque creo que tengo muchas cosas que enseñar y compartir todavía. ¿Cuál será ese papel, mi categoría en el nuevo capítulo de mi vida en el que me voy a embarcar?”, ha declarado en un episodio reciente del podcast 'The Balanced Voice' de Crime Stoppers of Houston.Al ser preguntado de forma más concreta sobre la posibilidad de que se enfrente al actual gobernador, Greg Abbot, dentro de un año, el intérprete, de 51 años, ha respondido que todo es posible: “Verdaderamente lo estoy considerando”, ha sentenciado.

Hace unos meses, el protagonista de 'Interstellar' generó algún que otro titular al verse relacionado a otros actores, como Dwayne Johnson y Will Smith, de los que se había rumoreado que se preparaban para entrar de lleno en la vida política del país.

Esta no es la primera vez que el ganador del Oscar, insinúa la idea de dedicarse a la política. Cuando el presentador de radio conservador Hugh Hewitt le preguntó en noviembre del 2020 si consideraría una oferta en el mundo de la política, respondió: "Aún no lo sé. Es una opción que barajo hace un tiempo".

Sin embargo, se refirió a la política como un "negocio roto" y que cuando todo define su propósito, podría estar mucho más interesado", y añadió que le gustaría "respaldar los valores personales para volver a unir nuestros contratos sociales entre nosotros como estadounidenses, como personas".

"Estoy a favor del individuo y creo que, para hacer un cambio colectivo, el individuo necesita mirarse en el espejo y decir: ¿Cómo puedo ser un poco mejor hoy? ¿Cómo puedo correlacionar esta decisión egoísta que quiero tomar para mí pero que también sea la mejor decisión para la mayor cantidad de personas?", manifestó.

Aunque la afiliación política de McConaughey es una incógnita, muchos ya especulan si se posicionaría como republicano o demócrata. Si bien no hay una indicación clara de qué lado está, algunos de sus comentarios sobre temas candentes como la violencia armada y la eliminación de fondos para la policía aportan una ligera idea.

El pasado octubre, el intérprete fue invitado a 'Joe Rogan Experience', el popular podcast, donde discutió temas como ser cristiano en Hollywood y desfinanciar a la policía. Dijo que "algunos liberales de Hollywood se inclinan demasiado a la izquierda".

McConaughey no es la única estrella de Hollywood que aspira a entrar en el mundo de la política. El pasado julio, el rapero Kanye West anunció que presentaría su candidatura para la presidencia de EEUU. "Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, anunció el músico en sus redes sociales con el lema '2020 Vision'. No es la primera vez que el polémico músico se pronuncia sobre su incursión en la política.

Cinthia Nixon, que encarnó a la abogada Miranda Hobbes en la teleserie 'En sexo en Nueva York', se presentó a las primarias para convertirse en la candidata demócrata para el cargo de gobernador de Nueva York. Estamos hartos de políticos que se preocupan más de los titulares y del poder que por nosotros. Algo debe cambiar, dijo entonces.

Arnold Schwarzenegge acaparó infinidad de titulares cuando fue elegido gobernador de California en el 2013, desbancando del cargo al demócrata Gray Davis tres años antes de terminar su mandato.

‘Terminator’ dejó el cine para convertirse en político cuando anunció su candidatura en el programa de Jay Reno de la NBC, una vez finalizada la promoción de su último filme ‘Terminator 3’: ‘’Tengo la energía, la inteligencia y la habilidad suficiente para ser gobernador". Se convertía así en el segundo actor en acceder al cargo de gobernador del estado más poblado de los Estados Unidos, después de que Ronald Reagan lo consiguiera en 1967, cargo que le propulsó a la Casa Blanca.