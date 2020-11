Meghan Markle revela que tuvo un aborto natural en julio

Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, ha revelado que sufrió un aborto natural el mes de julio pasado. Esta confesión ha sido publicada este miércoles en una columna de opinión que la propia Markle escribe en el diario estadounidense New York Times.

La exactriz estadounidense Meghan Markle se convirtió en duquesa de Sussex tras casarse en el 2018 con el príncipe Harry, sexto en el orden de sucesión al trono británico. El matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo, Archie, en mayo del 2019.

En la columna publicada en 'The New York Times', Meghan cuenta que acababa de cambiar los pañales a Archie cuando sintió un calambre y cayó al suelo. "Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo", ha escrito en su desgarrador testimonio. Su relato continúa y explica que perder un embarazo es un "dolor insoportable" y que ese tema sigue siendo "tabú" y está "impregnado de (una no deseada) vergüenza, que perpetúa un ciclo de solitario duelo".

GUERRA CONTRA LOS MEDIOS

Su columna ha sido publicada en un momento en el que la pareja lleva adelante una guerra contra varios medios de comunicación a los que acusa de violar su privacidad.

Markle reprocha a Associated Newspapers, editorial de los periódicos británicos 'Mail Online', 'Daily Mail' y su versión dominical 'Mail on Sunday', que ha violado su privacidad por la publicación de extractos de una carta dirigida que Meghan le escribió a su padre, Thomas Markle, en agosto del 2018 antes de casarse con Harry.

Tras su salida de la familia real, anunciada en enero y efectiva desde principios de abril, Meghan y Harry se trasladaron primero a Canadá y poco después a California.