El mensaje de Ana Obregón tras la recaída de su hijo Aless Lequio

Ana Obregón ha vivido un duro revés este mes de septiembre. Su hijo Aless Lequio ha tenido una recaída en su lucha contra el cáncer. El propio protagonista lo desvelaba a la revista 'Hola!' donde explicaba que en una revisión rutinaria había surgido un "contratiempo".

Así, la actriz ha estado desaparecida durante la promoción de 'MasterChef Celebrity', 'talent show' del que ha resultado ser la primera expulsada. Y es que muchos echaron de menos a Obregón en la presentación a los medios de esta cuarta edición y en el Festival de Televisión de Vitoria.

Aunque su hijo Aless ya explicó a la citada revista que su madre había estado acompañándole a él, ahora Ana ha querido publicar un mensaje en Instagram donde confirma lo dicho por su hijo y lanza un mensaje a sus compañeros de programa: "Cómo habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Oscar. Lo dijo Steven y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido @festval_oficial. En ese momento estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre. Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos l@s valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha".