El método de Marie Kondo llega a Twitter

Gracias a la gurú del orden y la limpieza Marie Kondo, la sensación de la temporada en Netflix, muchos se han puesto a revisar armarios y han aprendido a aprovechar el espacio de las maletas embutiendo camisetas como si fueran rollitos de sushi. Desprenderse de lo viejo y de lo innecesario aporta una agradable sensación de bienestar en el mundo real, el tangible, que también debería funcionar en el espacio virtual. ¡Di adiós al síndrome de Diógenes digital!

Partiendo de esa sencilla regla, el diseñador Julius Tarng nos propone hacer una pequeña limpieza de primavera a nuestra cuenta de Twitter. Tokimeki Unfollow se llama el programa de código abierto que permite revisar cada una de las cuentas que sigue el usuario, una por una, mostrando los tuits más recientes de ese perfil. Como en los programas de Marie Kondo, aquí también se pregunta si esos tuits aún nos hacen felices o si ya les podemos dar las gracias y despedirnos para siempre.

PROCESO REFLEXIVO Y MANUAL

Se trata de un proceso reflexivo, manual y bastante costoso, por eso la herramienta permite guardar los cambios y seguir la sesión en otro momento sin tener que volver a pasar por las cuentas que ya se ha revisado.

Tokimeki Unfollow permite elegir el orden el que se van mostrando las cuentas, de manera random o según se fueron siguiendo en Twitter, desde el primer día hasta la actualidad. Y la selección de unfollows debe hacerse por la emoción, no por la razón. Por eso Tarng recomienda no leer las bios (ya que muchas cuentas se describen muy bien pero luego los tuits no están a la altura).

Al igual que Marie Kondo en su programa, Tokimeki [que en japonés significa algo así como alteración del ritmo cardico a causa de una emoción positiva] te invita a que dediques unos segundos a agradecerle a los tuits que borrarás los buenos momentos que te hizo pasar.

La idea de esta aplicación se le ocurrió a Julius Tarng, antiguo diseñador de producto de Facebook, después de estar un año sin pasar por Twitter. Al regresar a la red del pajarito se dio cuenta de que muchos tuits que veía ya no le interesaban.