Michelle Obama, una experimentada consejera matrimonial

Sin duda en sus casi tres décadas de matrimonio, Michelle Obama ha aprendido sobre los entresijos de la vida marital. Por este motivo, la exprimera dama no ha dudado en convertirse en una improvisada consejera matrimonial en el último capítulo de 'The Michelle Obama Podcast'.

Durante el espacio, la esposa de Barack Obama ha profundizado sobre sus propias crisis matrimoniales y ha compartido una serie de consejos para superar los obstáculos cuando las cosas se complican en una pareja.

La primera recomendación que hace Michelle Obama se refiere a no darse nunca por vencido cuando llegan los problemas. "Hubo momentos en los que quise tirar a Barack por la ventana. Y lo digo porque hay que saber que se viven momentos de sentimientos intensos. Pero eso no significa que haya que renunciar. Esos períodos pueden durar mucho tiempo. Pueden durar años", confesó Michelle, de 56 años, en una conversación que compartió con el presentador y humorista estadounidense Conan O’Brien, casado con la guionista Liza Powell desde el 2002.

Los 18 años de matrimonio de Conan y los 28 años de Michelle con Barack Obama les dan cierta experiencia para poder opinar sobre esta temática conyugal. Ambos coinciden en pensar que las generaciones anteriores no siempre se han mostrado sinceras sobre la realidad que se vive para hacer que un matrimonio funcione y que creen que esto ha repercutido en las parejas más jóvenes. "Se tienen que enfrentar a estos desafíos y rápidamente optan por darse por vencidas, porque creen que sus parejas están rotas", recalcó Obama. Y añadió: "Solo quiero decir que si eso es lo que rompe un matrimonio, entonces Barack y yo hemos estado separados durante el nuestro, y sin embargo tenemos un matrimonio muy fuerte. Si me hubiera rendido, si me hubiera alejado de él en esos tiempos difíciles, me habría perdido toda la belleza que también estaba ahí".

"Elegir a tu equipo de baloncesto"

En cuanto a los valores que son claves para encontrar a alguien con quien compartir la vida, la abogada y escritora comparó la elección de pareja con "elegir a tu equipo de baloncesto". Y aseguró: "Tendríamos mejores matrimonios si nos viéramos como un equipo. Si quieres ganar, si quieres ser el número uno, quieres que todos los de tu equipo sean fuertes. No quieres ningún eslabón débil, no quieres a alguien a quien puedas dominar", declaró. Y continuó dando consejos utilizando el mismo símil deportivo: "Además, si formas parte de un equipo, tienes que ser capaz de hacer todo. Especialmente en baloncesto nunca elegirías a alguien que diga: ’Yo solo dribleo. No tiro, no defiendo, solo dribleo", relató.

La estadounidense insistió también en la importancia de darse un tiempo para ver a la persona con la que se está saliendo en "situaciones muy diversas". "No hay una fórmula mágica de hacer que eso suceda", destacó refiriéndose al éxito de una relación, "excepto tener los conceptos básicos que quieres en una persona, ser honesto, salir con esa persona, observar, ver hacia dónde va y esperar y hacer que suceda”. He hizo una mención a las redes sociales y la actual forma de relacionarse: "Tinder no puede abrirse camino en una relación a largo plazo, en referencia a que puede ser la forma de conocer a alguien, pero no se pueden esperar milagros si no se profundiza en esa persona y se esperan resultados a corto plazo e inmediatos".

Posteriormente Michelle reflexionó sobre las palabras que pronunció en su 'podcast' en una publicación en su cuenta de Instagram que iba acompañada de una fotografía de ella y Barack Obama el día de su boda: "La semana pasada en 'The Michelle Obama Podcast', Conan y yo reflexionamos sobre nuestros matrimonios. Esta relación puede ser una de las piezas más básicas de nuestras identidades, brindándonos tanta alegría, significado y apoyo todos los días. Pero una cosa es segura: también requiere mucho trabajo; mucha honestidad con nosotros mismos y con nuestras parejas-socios", concluyó.