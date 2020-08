Miguel Ángel Muñoz debuta como director con '100 días con la Tata'

View this post on Instagram

Hoy cumplo 100 días de confinamiento con @soylatatareal (y los que me quedan) y solo puedo dar #GRACIAS a la #Vida y a ella por haber podido pasar una cuarentena llena de #Amor y #Felicidad... Qué bien lo pasamos haciendo #CuarenTATA cada tarde... Hoy haremos el programa 81 🥰👵🏼🥰 Que penita nos dará cuando acabemos en nuestro programa 💯... Pero las cosas deben empezar y terminar para dar espacio a cosas nuevas. Y lo que viene después va a ser maravilloso. 🤞🏻🙏🏻🤞🏻