Miguel Ángel Silvestre: ""Paula es mi hermana, es una hermana para mí desde el primer día que la conocí"

Miguel Ángel Silvestre se ha pronunciado sobre las afirmaciones que Kiko Matamoros realizó en el plató de 'Sálvame' (Tele 5), asegurando que Paula Echevarría le habría sido infiel a David Bustamante durante su matrimonio con un compañero de 'Velvet' (Antena 3). Todo apuntaba a que 'el otro' podría ser el protagonista de 'Sense 8'.

Aunque la actriz ha decidido no pronunciarse sobre el asunto, el intérprete ha decidido terminar con la polémica desmintiendo estos rumores a su llegada este jueves a la entrega de los Premios Onda. "Paula es mi hermana, es una hermana para mí desde el primer día que la conocí, que sabíamos que íbamos a compartir ese periplo", aclaró, refiriéndose a la serie 'Velvet'.

Además, Silvestre reiteró que respeta enormemente a Paula Echevarría por los "valores familiares que tiene" y confiesa, poniendo fin a los chismes, que el único beso que se han dado "ha sido porque estaba en el guión". No obstante, ha mostrado su preocupación ante la situación que se ha generado y reconoce que ha tenido el impulso de hablarlo con ella: "Pero por suerte tengo gente en mi entorno muy cabal que me dice: 'No tienes por qué decir nada, tranquilo".