Mikaela Spielberg se abre paso en el mundo del porno

Mikaela Spielberg, de 23 años, hija del aclamado cineasta Steven Spielberg, de 73, y su esposa, Kate Capshaw, de 66, ha revelado en una entrevista con 'The Sun' que ha protagonizado sus propios vídeos porno y quiere ser productora de cine X. La joven, que vive en Nashville (Tennessee), además, ha iniciado los trámites para obtener la licencia estatal para ejercer de bailarina de estriptís.

La hija del director de 'ET' asegura que les contó la noticia a sus padres el pasado fin de semana a través de una vídeollamada por FaceTime (el matrimonio Spielberg reside en Los Ángeles). Asegura que no se molestaron por ello, sino que se mostraron "intrigados" por su nuevo camino profesional, y espera que se sientan orgullosos de ella y cómo ha superado un problema con la bebida que casi le cuesta la vida, en dos ocasiones, hace un par de años.

La joven admite que sufrió ansiedad de pequeña y que estuvo en un internado durante su adolescencia, lo que le provocó trastornos alimentarios y depresión. Sin embargo, Mikaela no quiere echar la culpa a sus padres, que la adoptaron cuando era un bebé, en 1996. "No podían haberlo previsto", les disculpa en el rotativo británico.

Mikaela, que se define como una "criatura sexual", cuenta que al llegar a la edad adulta se cansó de no poder "capitalizar" su cuerpo: "Me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo".

Su cuenta de Instagram, @vandal_princess, tenía hasta este miércoles, cuando 'The Sun' ha publicado la entrevista, mil seguidores. En menos de 24 horas, los fans casi llegan a 8.000. Y eso que se trata de una cuenta privada, donde se autodefine como "duendecillo de talla grande".

"Me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma", le ha revelado al periódico que le apetece mucho iniciar esta nueva etapa: "Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo para satisfacer a otras personas, y no es de una manera que me haga sentir violada ".

"Esto no significado que haya tocado fondo. Para mí es una opción positiva y enriquecedora. Me di cuenta que no hay que sentir vergüenza por sentir fascinación por esta industria y querer hacer algo seguro, sano y consensuado".

Mikaela ya tenía vídeos publicados en la web para adultos PornHub bajo el nombre artístico de Sugar Star', pero los ha retiraro temporalmente mientras la junta de Tennessee decide si le otorga la licencia para ejercer de 'stripper'. Explica que le interesa hacer vídeos fetichistas y que su actual línea roja es tener relaciones con otra persona ante las cámaras, pues está comprometida con su novio, de 47 años.

UNA FAMILIA DE CINE

Además de Mikaela, otro hijo del ganador de tres premios Oscar, Sawyer Spielberg, también ha seguido los pasos de su padre en el cine. Justo esta semana ha debutado en la película de terror "febril" 'Honeydrew', cuyo director, Devereux Milburn, ha definido como una "historia moderna de 'Hansel y Gretel'". Ambientada en una zona rural de Nueva Inglaterra, cuenta la historia de una joven pareja que busca refugio en la casa de un anciano granjero y su peculiar hijo, tras lo cual comenzarán a tener raros antojos y alucinaciones.