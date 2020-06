Mila Ximénez pide respeto y agradece las muestras de apoyo

El pasado martes, 16 de junio, Mila Ximénez (68 años) hacía público que sufría cáncer de pulmón. La popular periodista daba la noticia en una conexión en directo con el programa Sálvame (Tele 5), del que es una colaboradora habitual.

Tres días después de la terrible noticia y tras celebrar una comida en un conocido restaurante madrileño con amigos y familiares, Mila ha hecho sus primeras declaraciones a los medios, pidiendo respeto en las próximas semanas por el difícil reto que le espera.

"Hoy he salido, pero a partir de mañana vendrá lo gordo y me quedaré en casa. Os agradezco el respeto que estáis teniendo, pero no voy a salir mucho porque necesito mi espacio (...) En dos semanas empiezo con la quimio fuerte y ya no podré atenderos más (...) Estoy con mucho miedo y con ganas de ver a Alba y a mis nietos, los veré en Marbella", ha declarado visiblemente emocionada.

La colaboradora de Tele 5, que también ha expresado en Istagram su agradecimiento por la multitud de mensajes de ánimo y apoyo de sus seguidores, se someterá a un tratamiento de quimioterapia cada tres semanas durante aproximadamente seis meses.

EXTENSA CARRERA PROFESIONAL

Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo (Sevilla, 21 de mayo de 1952), conocida como Mila Ximénez, es una colaboradora de televisión especializada en la crónica social y prensa rosa.5

Inició su carrera profesional en 1984 en La Revista y colaborando en el programa de radio Directamente Encarna, de Encarna Sánchez en la Cadena COPE.

Tras un paréntesis de varios años, a principios del 2000 regresa a la actividad profesional en televisión, incorporándose a la plantilla de colaboradores de Telecinco, cadena en la que ha participado en, programas como Crónicas Marcianas (2004), TNT (2004-2007), A tu lado (2004-2007), La Noria (2007-2012), Sálvame (2009- ), Sábado Deluxe (2009- ) y participando en el concurso Supervivientes (2015).

Tras alcanzar popularidad y notoriedad por sus apariciones en televisión, la vida privada de Mila ha sido protagonista y objeto de debate en diferentes ocasiones por sus relación y declaraciones sobre Isabel Pantoja, Carmen Lomana y Karmele Marchante, entre otros personajes conocidos. Disputas que en varias ocasiones han acabado en los tribunales, como el pleito con Carmen Lomana, a la que tuvo que indemnizar con 60.000 euros por graves insultos en el 2012.

Casada en 1983 con el extenista Manuel Santana, tras una larga relación sentimental, tiene una hija y dos nietos.