Milena Smit, la chica de la que todo el mundo habla

El nombre de Milena Smit suena cada vez con más fuerza. Con su papel de Mila en la película 'No matarás', donde trabajó bajo la dirección de David Victori y la producción de Julio Fernández y que se estrenó con gran éxito en el último Festival de Sitges el pasado octubre, la joven, con solo 24 años, dio el salto a la gran pantalla, compartiendo plano con Mario Casas.

El 'thriller' ha sido uno de los más vistos en el 2020 y ha valido a la intérprete a una nominación a los Goya en la categoría de mejor actriz revelación. Me he roto mil veces rodando. Ha sido muy duro pero a la par muy satisfactorio porque ha sido una catarsis. Un viaje por completo para ponerte unas tiritas sobre las heridas que haya tenido, explicó la joven, que nació en Elche (Alicante) en una entrevista para 'Barnaphotopress'.En 'No matarás', Smit encarna a Mila, la joven que se cruza en la vida de Dani (Mario Casas) para convertirla en una auténtica pesadilla. Poco antes de emprender un viaje alrededor del mundo, para superar la muerte de su padre, Dani acude a una fiesta de despedida, donde conoce a Mila. Ella enseguida le propone ir a su casa para continuar la noche. Pero no como el inocente Dani había imaginado. Mila tiene otros planes para él. Unos planes que le llevarán a plantearse una serie de cosas que jamás se le hubieran pasado por la cabeza.

Formada en la escuela de interpretación de Cristina Rota y con Bernard Hiller, el mediático 'coach' de estrellas de Hollywood, la joven de padre alemán, se ha convertido en una auténtica promesa del cine. Años atrás ya había hecho sus primeros pinitos como intérprete en cortometrajes como 'Diagonales', 'Innermost', 'Chimichanga' y 'Adentro'.

En el universo Almodóvar

Esta semana, Pedro Almodóvar anunció el reparto de su nueva cinta, 'Madres paralelas', en la que Milena Smit figura junto a Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón.

El director manchego explicó que vuelve al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Habló de la importancia de los ancestros y de los descendientes. Junto a Smit, Cruz y Sánchez-Gijón también destacan Rossy de Palma y Julieta Serrano, además de Israel Elejalde.

Este era mi gran secreto, escribió Smit en su cuenta de Instagram nada más conocerse la gran noticia.

De hecho, el debut de Smit tampoco pasó desapercibido para Netflix. La plataforma la fichó para la serie 'Alma', que ya ha empezado a rodarse en Asturias y está protagonizada por Mireia Oriol (Las del hockey) y creada por Sergio S. Sánchez, guionista de filmes como 'El orfanato' y 'Palmeras en la nieve', que también ejercerá de director de la cinta junto a Kike Maillo.

Por si fuera poco, la veinteañera también triunfa en el mundo de la moda. No hay que olvidar, que Smit tiene tablas como modelo, pues con solo 15 años comenzó a protagonizar sesiones de fotos y a desfilar en las diferentes pasarelas de nuestro país. Hoy, firmas de la talla de Gucci, J.W Anderson y Paco Rabanne se la rifan para que pose con sus diseños.