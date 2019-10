Miley Cyrus, ingresada de urgencia en el hospital

Miley Cyrus no está pasando por una buena racha. Después de su sonado divorcio de Liam Hemsworth, de romper una nueva relación con la 'influencer' Kaitlynn Carter y de su enfado pidiendo respeto y libertad sobre su vida personal, ahora ha sido ingresada en el hospital. Ha sido la propia cantante la que ha publicado unas fotos tumbada en la camilla, con un camisón hospitalario y una intravenosa en el brazo. Aunque la artista no ha confirmado cuál es su problema de salud, los medios estadounidenses apuntan a que sufre amigdalitis.

Las imágenes que la exestrella Disney ha ido publicando en sus histories de Instagram han servido para constatar las visitas que está recibiendo la cantante, que están haciendo su ingreso hospitalario más llevadero. Entre ellas, su madre y su nuevo amor, Cody Simpson, quien se ha presentado con un ramo de rosas y con su guitarra para cantarle a su pareja una canción compuesta expresamente para ella.

AYUDA DE MAMÁ

"Intento sanar lo más rápido posible para llegar a Gorillapalooza con The Ellen Show, Portia De Rossi y Bruno Mars este fin de semana! Enviadme buenas vibraciones! Espero que los dioses y estrellas del rock me envíen un impulso de pillería y me ayuden a patear esta mierda a la basura de donde pertenece", ha escrito la artista, haciendo referencia al evento que se celebrará este fin de semana en Hollywood en busca de recaudar fondos para la conservación global de las especies en peligro de extinción.

En otras publicaciones, Miley aparece con su madre, que le ha lavado el pelo y le ha hecho unos arreglos en el camisón del hospital, al que le han cortado las mangas y el cuello para transformarlo en un pijama de tirantes. "Gracias mamá por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor lavando mi pelo por mí. Mi madre es la mejor!", ha escrito.