Miley Cyrus: "No tengo ningún problema con la bebida"

Miley Cyrus está estos días en plena promoción de su último trabajo discográfico, Plastic Hearts. La joven artista estadounidense de 28 años, acabados de cumplir, siempre ha sido proclive a dejar algunas jugosas perlas en sus declaraciones y en esta ocasión, en una charla con Apple Music, no ha sido diferente. Esta vez, Miley ha confesado que después de un año sin probar el alcohol, forzada en parte por la operación de cuerdas vocales a la que fue sometida, ha tenido una reciente recaída.

"Tengo que ser honesta y admitir que, como le ha pasado a mucha gente durante esta pandemia, he tenido momentos de mucho bajón. Por eso no puedo sentarme aquí a mentir. No he estado completamente sobria como me habría gustado", ha asegurado la joven cantante.

Pero Miley asegura que se ha tomado el tropiezo como una nueva oportunidad para aprender a superarse y a volver a la sobriedad "desde una nueva perspectiva mental". "Pero ahora que he vuelto a la sobriedad y que llevo dos semanas sin probar el alcohol, siento que realmente he aceptado por fin lo que me ocurrió. Ahora sé que no tengo que enfadarme por haber recaído, sino preguntarme por qué ha ocurrido", ha declarado la interprete de 'Can't Be Tamed'.

La exchica Disney asegura en la entrevista que no tiene "ningún problema con la bebida" sino con las decisiones que toma cuando "bebe más de la cuenta". "Soy muy disciplinada, y aunque soy consciente de que dejar el alcohol siempre es difícil, a mí no me cuesta tanto estar sobria porque el día que decido que no quiero beber más lo hago", sentencia convencida de su fuerza de voluntad.

'EL CLUB DE LOS 27'

Con 28 años recién estrenados, los cumplió el pasado 23 de noviembre, la referencia al tristemente famoso 'Club de los 27' (músicos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse y Kurt Cobain muertos a los 27 años de edad), parecía obligada por los contínuos devaneos de Miley con las adicciones.

"Para mí, los 27 fue una edad en la que decidí protegerme", confiesa. "Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue que hemos perdido a muchos iconos a esa edad. Es un momento crucial en la vida, así que comienzas un nuevo capítulo, o se acabó. Y sé que algunos de esos artistas que fallecieron lo hicieron porque no pudieron manejar su su propia fuerza. Les superó esa energía, la misma con la que nací yo". Una fuerza y un energía que parece que Miley vuelve a tener controladas.